Marruecos informa a España de que está investigando la entrada masiva de personas en Ceuta

El contexto Sánchez reitera que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de esa entrada masiva en Ceuta. No obstante, precisa que si el Gobierno tuviera pruebas "sólidas" actuaría "en consecuencia".

Las autoridades marroquíes han informado al Gobierno español sobre la apertura de una investigación relacionada con la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, comunicó esta iniciativa a su homólogo español, José Manuel Albares. A pesar de ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que no hay pruebas que vinculen a Marruecos con este incidente. Además, Sánchez reveló que el 21 de agosto se convocó a la embajadora marroquí en España debido a declaraciones recientes de ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla. El Ejecutivo enfatiza la necesidad de prudencia en estas relaciones bilaterales.

Las autoridades marroquíes han trasladado al Gobierno que han abierto una investigación sobre la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. Fuentes del Ejecutivo han informado de esa investigación de Marruecos, de la que han concretado que fue comunicada por el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Bourita, a su homólogo español, José Manuel Albares.

El Ejecutivo ha venido asegurando que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de esa entrada masiva en Ceuta, y así lo ha reiterado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el pleno del Congreso. No obstante, ha precisado que si el Gobierno tuviera pruebas "sólidas" actuaría "en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación".

Las fuentes citadas han subrayado que esas palabras no suponen un cambio de actitud, ya que recalcan que en todo momento se ha asegurado que no se puede responsabilizar a nadie de lo sucedido porque no hay evidencias para ello.

Sánchez ha desvelado en su comparecencia que el pasado 21 de agosto el Gobierno convocó a la embajadora marroquí en España ante las declaraciones de los ministros marroquíes de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, en las que en las últimas semanas han reivindicado la soberanía o la liberación de Ceuta y Melilla.

Ante el hecho de que no se informara en su momento de esa convocatoria, el Gobierno subraya que las relaciones bilaterales, máxime en un asunto como éste, requieren prudencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.