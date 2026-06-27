Comité Federal del PSOE, en directo | Sánchez reconoce que "no se ha hecho lo suficiente" contra la corrupción e insiste en que el PSOE "no se ha financiado ilegalmente"

Pedro Sánchez: "Vamos a limpiar lo que haya que limpiar" El presidente del Gobierno ha señalado que el PSOE va a "limpiar lo que haya que limpiar, va a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y va a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance". "Podemos mirar atrás con orgullo por todo lo que hemos logrado, pero lo que importa es mirar hacia el futuro con ambición", ha añadido. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez anima al PSOE a ganar en municipios y comunidades con su "extraordinaria cantera" El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha animado este sábado a sus compañeros de partido reunidos en el Comité Federal a salir a ganar las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 con la "extraordinaria cantera" que tiene la formación. Sánchez se ha expresado así en su intervención en abierto ante el Comité, donde ha subrayado que el PSOE lleva tres años trabajando en cada municipio y en cada comunidad autónoma y gobernando para mejorar la vida de la gente "construyendo una alternativa sólida allí donde gobierna la derecha y la ultraderecha". "Tenemos una cantera extraordinaria de alcaldes y alcaldesas, de concejales, concejalas, militantes, simpatizantes, hombres y mujeres limpios que conocen cada calle, cada barrio, cada pueblo, porque llevan años dando la cara, escuchando y defendiendo a sus vecinos y a sus vecinas", ha manifestado. Por ello ha pedido "convertir toda esa fuerza en el mejor equipo" y desde hoy mismo salir a ganar y a gobernar en cada territorio. Ha aseverado que los líderes territoriales son los que mejor conocen lo que significan los pactos entre PP y Vox y que solo el PSOE "puede frenarlos". Además se ha referido al calendario de primarias paras elecciones municipales y autonómicas que hoy debe ratificar el Comité y que dará pie a un proceso que los socialistas llevarán a cabo "dando la palabra a la militancia, con transparencia, participación, democracia interna y con el respeto debido a la realidad y a la diversidad territorial" del PSOE y de España. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Lastra pide a los socialistas que "la corrupción y traición" que han "sufrido" no les "robe la esperanza" La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido este sábado a los socialistas que "la corrupción y la traición" que han "sufrido" no les "robe la esperanza", aunque ha admitido que los casos judiciales "han dañado mucho" a su reputación. Así lo ha indicado Lastra en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el Comité Federal del PSOE celebrado en Ferraz en las que ha incido en la importancia de seguir trabajando en unos Presupuestos Generales del Estado, a pesar de los casos de presunta corrupicón que rodean al partido. "No nos puede paralizar lo que nos ha pasado, la traición que hemos sufrido en nuestras filas, porque tenemos que seguir avanzando en este país y en derechos para que haya Presupuestos Generales del Estado", ha alentado. Asimismo, la asturiana ha avisado de que asiste al encuentro con "un ánimo constructivo" y esperanzador para los progresistas cuya "única esperanza" es el PSOE. "Nos hemos sobrepuesto a muchas cosas, a esto nos vamos a sobreponer, que tenemos que seguir avanzando" ha espetado. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez señala que el Gobierno hará "lo que le toca": "Presentar Presupuestos en 2026 y elecciones en 2027" El presidente del Gobierno ha recalcado que "quedan medidas importantes que aprobar antes de terminar la legislatura", como en primer lugar la tramitación de los PGE "de avances sociales, de transformaciones económicas y de rigor fiscal". "El Gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027. Sé que la oposición lleva ocho años en estado de frustración, pero debemos recordarles que las legislaturas, cuando ellos gobiernan, también duran cuatro años", ha señalado. Sánchez ha apuntado que el Ejecutivo está "para pelear lo que es justo y eso no se hace desde la oposición, se hace gobernando": "La mejor forma de responder a la involución que está sufriendo nuestra sociedad en muchos territorios. Hoy leía que la ultraderecha sus principales propuestas son de derogación. Ya os podéis imaginar, una de ellas la de cambio climático. La mejor manera de responder es seguir aprobando avances sociales". "Este Gobierno de coalición socialista, con todas las dificultades y errores que hayamos podido cometer, está sentando muy bien a España. Comparémonos con el resto de países europeos, ahí están los datos", ha concluido. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Armengol asegura que el PSOE "prestigia" a la democracia La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha asegurado este sábado que el PSOE "está prestigiando los valores democráticos" e, interpelada por un adelanto de las elecciones generales, ha puesto el foco en los comicios municipales de 2027. Así lo ha declarado la socialista a su entrada en la reunión del Comité Federal del PSOE tras avisar de que considera que la federación balear llega al encuentro con "toda la fuerza y con toda la unidad" ante los gobiernos de "ultraderecha" que han estado "padeciendo" a lo largo del presente ciclo electoral. Dicho esto, ha ensalzado el papel de su formación en un momento donde "el ego importa cada vez más" y en el que "manda el que más tiene", puesto que considera que el PSOE prestigia los valores "democráticos, éticos, de la paz y del diálogo", y que se ha convertido en "un gran referente para toda la izquierda a nivel internacional". Al ser interpelada sobre un hipotético adelanto electoral, Armengol ha aseverado que esa decisión "le compete exclusivamente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, acto seguido, ha enumerado diferentes medidas del Ejecutivo que, en su opinión, han llevado a que España esté en una situación social y económica "muy importante". laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Martínez reconoce que la investigación en Soria genera "desconfianza" en los ciudadanos El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido que la denominada 'Operación Fuentona', que investiga presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria, genera "desconfianza" en la ciudadanía y "enturbia la gestión", si bien ha reclamado "absoluto respeto" al procedimiento judicial y ha rechazado las "condenas anticipadas" y "la pena del telediario". "No podemos estar satisfechos, pero también tenemos que ser conscientes de que el Estado de derecho tiene que funcionar y los poderes legislativos y judiciales tienen que desarrollar su trabajo con absoluto respeto", ha expresado el líder socialista a su llegada al comité federal del PSOE. A este respecto, Martínez ha señalado que esa "desconfianza" se traslada a través de los medios de comunicación, se traslada a la propia ciudadanía y "lógicamente surgen las dudas y la desconfianza y eso deteriora la democracia". En la misma línea, ha trasladado su "absoluto respeto" a todos y cada uno de los procedimientos pero "sin condenas anticipadas, sin linchamientos previos, sin esa pena del telediario que en demasiadas ocasiones sufren los responsables públicos". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez recalca "las vueltas que da la vida" tras la votación conjunta de PP, Vox y Junts El presidente del Gobierno, durante su discurso en el Comité Federal socialista, ha señalado que "gobernar no es fácil": "A veces incluso nos equivocamos, pero mejorar la vida de la gente siempre merece la pena. Por eso somos molestos para los de arriba, porque somos útiles para todos los demás". "Por cierto, querido presidente Illa, las vueltas que da la vida. Porque ver a PP y Vox votar con el partido de Puigdemont tratar de echarnos del Gobierno con la que montaron con la amnistía y resulta que ahora están de acuerdo", ha comentado. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Torres defiende la "continuidad" del Gobierno pese a las sentencias de quienes "jamás debieron representar" al PSOE El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado la "continuidad" del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, a pesar de las "dificultades" por las actuales investigaciones judiciales, que dejan sentencias contra "quienes han estado en nuestra organización política y que ni nos representan ni jamás debieron representar a nuestra organización". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez defiende la inocencia de su hermano y su mujer: "Pedimos a la Justicia que sea justa" El presidente del Gobierno también ha abordado en su intervención los procesos abiertos contra su hermano David y su mujer, Begoña Gómez, unos de los que es "lo más difícil" de hablar. "El 'modus operandi' lo conocemos. Primero un pseudomedio publica una falsedad, después una organización vinculada a la ultraderecha convierte ese bulo en una denuncia y, finalmente, se abre una instrucción que puede prolongarse durante años aunque la acusación termine siendo desmentida o archivada. Tanto mi mujer como mi hermano están defendiendo su inocencia en los tribunales, pero por mi parte si quiero recordar hechos que son indiscutibles", ha proseguido. Esos hechos son que, "según la propia UCO, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano fue creada el 10 de octubre de 2016 y convocada el 19 de mayo de 2017. Es decir, yo no ejercía ninguna responsabilidad orgánica ni institucional". "A mi hermano se le empezó a juzgar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener un millón y medio de euros en acciones y de defraudar impuestos en Portugal. Ambas acusaciones se han desvelado totalmente falsas", ha añadido. Respecto a su mujer, ha reiterado que "empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2012, dos años antes de ser elegido secretario general del PSOE y seis antes de ser presidente del Gobierno". "La cantidad total que mi mujer ha ingresado por dirigir una cátedra extraordinaria y por desarrollar un software asciende a un total de cero euros. Y en la instrucción contra mi mujer no está exenta de polémicas. Se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía, ha sido objeto de 15 revocaciones de la Audiencia Provincial y que ha terminado con unas medidas cautelares cuestionables por desproporcionadas. Sobre estos dos casos, desde nuestra organización pedimos a la Justicia que sea justa", ha aseverado. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez afirma que Zapatero dará "todas las explicaciones precisas" y denuncia la vulneración de sus derechos "Causa sonrojo escuchar ciertos discursos porque PP y Vox nunca serán el fin de la corrupción. De todo el nubarrón de acciones judiciales que estamos viendo, la segunda de las cuestiones es la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero", ha iniciado Pedro Sánchez para abordar la causa que investiga al expresidente del Gobierno. Sobre la misma, ha recalcado que se encuentra "en una fase indiciaria" y, en lo que respecta al Gobierno, "esto es el famoso préstamo a la aerolínea Plus Ultra": "Como dije en las Cortes, ese rescate ha sido validado por el Tribunal de Justicia europeo. Por tanto, no hubo ningún trato de favor y que, en lo referente al presidente Zapatero, me consta porque hablo con él de manera regular, dará todas las explicaciones precisas. Pedimos que prevalezca la presunción de inocencia". Ahora bien, ha señalado que no es "aceptable" el "atropello que tanto él como su familia han sufrido de sus derechos fundamentales filtrando a la opinión pública su agenda privada de los últimos años": "Cientos y cientos de mensajes personales que nada tienen que ver con la causa que se investiga. Y esto es un hecho de una enorme gravedad. No solo porque se hayan vulnerado sus derechos procesales, sino porque se ha causado un inmenso daño personal y familiar". "Confiamos en que todo se esclarezca y no vamos a permitir que los de siempre aprovechen este ruido judicial para impugnar su legado político, ese que los socialistas reivindicamos con orgullo", ha finalizado. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez asevera que el PSOE es el partido más transparente de España El presidente del Gobierno ha recordado que, a nivel de organización, propusieron 13 reformas "que han sido completadas en menos de un año". "Este es un hecho frente a los discursos de otros", ha añadido. Esto ha hecho que, según el último informe del Consejo de Transparencia, "el PSOE es el partido con más puntuación de toda España" con una subida respecto al año anterior y "frente a la caída que han registrado otras formaciones como el PP y Vox". "A nivel institucional, hace un año me comprometí a aprobar un plan de lucha contra la corrupción con 15 medidas y que se va a debatir próximamente en las Cortes Generales, singularmente a aquellas que actúan como 'torquemadas', para que apoyen su tramitación y su pronta aprobación", ha concluido. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez reconoce que "no se ha hecho lo suficiente" contra la corrupción e insiste en la inocencia del PSOE: "Nuestra organización no se ha financiado ilegalmente" El presidente del Gobierno ha apuntado que, durante sus ocho años al frente del Ejecutivo, se ha trabajado en contra de la corrupción "avanzando mucho, pero no lo suficiente para extirpar de manera total la corrupción". "Y esto no es el 'y tú más', es la contundencia frente a la connivencia con la corrupción. Donde se mire el grado de tolerancia no es señalando como los torquedamas que vemos en el Congreso los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Nosotros hemos sido contundentes, sabiendo diferenciar la naturaleza y la escala de lo que nos afecta. Personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales. Personas cuyas prácticas desconocíamos porque, de haberlas conocido, jamás lo hubiéramos tolerado. También afirmo que el PSOE no se ha financiado irregularmente", ha dicho. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez saca pecho de "uno de los mejores momentos" que vive España El presidente del Gobierno ha aseverado que no "niega los problemas", como el del acceso a la vivienda, pero ha apuntado que España vive "uno de sus mejores momentos" y por eso rechaza "el discurso apocalíptico de la coalición ultraderechista de PP y Vox". "No nos quepa duda que España va a ser mejor país en 2027 de lo que era en 2023 y más aún del Gobierno que nos legaron en 2018", ha señalado. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El PP insiste en que Sánchez plantee la cuestión de confianza o estará "en rebeldía" El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, insistió este sábado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que "cumplir el mandato" del Congreso y "poner fecha" a la cuestión de confianza a la que se le instó o estará "en rebeldía". Así se pronunció en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, en la que el dirigente popular puso de relieve que los dirigentes políticos tienen que "cumplir el mandato de la soberanía popular", la cual reside en la Cámara Baja. Y recordó que el jueves, el Congreso aprobó una moción del PP en la que se insta a Sánchez a que considere "la oportunidad de plantear una cuestión de confianza en el caso de que decida no convocar elecciones" y a que asuma sus "responsabilidades" por los casos de corrupción del PSOE, de su Ejecutivo y de su entorno "en forma de dimisión". Es un "mensaje claro", remarcó Bendodo, incidiendo en que "primero, la dimisión", y "si no quiere convocar elecciones, que presente una cuestión de confianza". "Estamos esperando que ponga fecha", dijo tajante, confiando en que el Gobierno "no sea rebelde a la soberanía popular, que ha hablado claro y alto". Porque, volvió a remarcar, "hay una orden, un mandato" y todos los políticos están "obligados a cumplirlo". Servimedia Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Óscar López subraya que serán los militantes los que elijan a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en primarias El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha subrayado este sábado que serán los militantes socialistas de la región los que decidan sobre la que será la candidata de PSOE a la Alcaldía de Madrid en las elecciones de 2027, tras el anuncio por parte de la concejala del PSOE Enma López de presentarse a las primarias. "En el Partido Socialista hay primarias, es un partido democrático, y desde luego cuando se convoquen, pues hablaremos de las primarias. El que tiene que apoyar son los militantes, porque en este partido votan los militantes, que son quienes quitan y ponen", ha defendido el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública a su llegada al comité federal del PSOE. Lo ha expresado así después de que Enma López pusiera ayer a disposición de su partido su cargo como portavoz adjunta en la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) para centrarse en las primarias a la Alcaldía de Madrid. Lo hace porque "ganar Madrid requiere de mucha ilusión, pero también de trabajo, dedicación y del mejor equipo posible", tal y como manifestó en una carta publicada en sus rede sociales. Sobre ello, el secretario general del PSOE madrileño ha destacado que lo importante en que en su formación se eligen a los candidatos "por primarias" y ha señalado que su papel no es opinar sobre posibles candidatos sino "dirigir la federación e intentar que haya un cambio en Madrid". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Page reconoce que es el "peor momento" para el PSOE: "El partido está muy por encima de cualquier dirigente" El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aseverado a su llegada al Comité Federal del PSOE que "no hay que tener miedo a confiar en los ciudadanos". El mandatario manchego considera que hay "miedo" hasta en los socios del Gobierno y que, a día de hoy, todo se ha complicado. "Es el más grave, el peor momento del PSOE. Ya había muchas líneas rojas pisoteadas. Hay que poner los intereses del país por encima de los propios", ha señalado recalcando que hay que salir con la "garantía" de que el PSOE está "limpio". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Pilar Alegría recalca que el adelanto electoral es potestad de Sánchez y que "merece la pena" acabar la legislatura La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha recalcado que la posibilidad de un adelanto electoral es un potestad exclusiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha defendido que "merece la pena" acabar con la legislatura y seguir mejorando la vida a la gente. Así lo ha señalado a su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE que se reúne este sábado en Ferraz al ser preguntada sobre si cree que Sánchez debería adelantar elecciones ante la debilidad de la gobernabilidad del país y las investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción en el entorno político y familiar del presidente. Alegría ha defendido que es él quien tiene en su mano la decisión de convocar o no elecciones y que ya ha dicho "muy claro" que éstas serán en el año 2027, aunque, sea como fuere, ha subrayado que "merece la pena" seguir "con este proyecto de transformación y de avances" que lidera Sánchez. "Creo que ya está todo dicho", ha apostillado. La socialista aragonesa ha dicho que afronta este Comité Federal "con todas las ganas y con toda la ilusión" y ha aprovechado para reconocer la labor de los cientos de alcaldes y concejales de toda España, especialmente en Aragón, "que dan lo mejor de sí mismos y dedican 24 horas a esa gestión". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo