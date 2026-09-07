Peleas entre migrantes, coches y contenedores quemados: Ceuta vive una noche tensa de vandalismo

Los detalles Según indica el 'Faro de Ceuta', desde la entrada masiva de migrantes han subido un 150% las llamadas al 112 en Ceuta por sucesos. Unas incidencias que las fuerzas de seguridad no pueden atender.

Ceuta ha experimentado una noche de gran tensión debido a incendios de coches y contenedores en diversas áreas de la ciudad autónoma. Según 'Faro de Ceuta', se trata de una de las peores noches de vandalismo, con tres coches y varios contenedores quemados y fuegos en asentamientos de migrantes en los montes. No hay detenidos, pero se sospecha que los incendios fueron intencionados. Desde el 30 de julio, con la entrada de 80.000 migrantes, las llamadas al 112 han aumentado un 150%. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha solicitado al Gobierno medidas para volver a la normalidad y ha enfatizado la importancia del respeto a la integridad territorial y las fronteras en la relación con Marruecos.

Ceuta ha vivido una noche de tensión tras arder coches y contenedores en algunas zonas de la ciudad autónoma. De hecho, según informa el 'Faro de Ceuta', ha sido una de las peores noches de vandalismo en la ciudad: tres coches quemados, varios contenedores basura y fuegos en los asentamientos de los migrantes en los montes. Estos fuegos se suman, además, a las peleas entre migrantes.

Por ahora, según indica el 'Faro de Ceuta', no hay personas detenidas por estos sucesos aunque todo apunta a que los incendios han sido intencionados. En el monte, se han prendido fuegos, en algunos casos de enseres, en la zona de los asentamientos donde viven algunos migrantes.

Los bomberos han tenido que atender el fuego originado en tres automóviles estacionados en el Polígono, otro en Hadú y un tercero en la zona de Cría Caballar. Del mismo modo, se ha registrado la quema de hasta tres contenedores en otros lugares, aunque se desconoce la autoría de estos hechos. Asimismo, se ha prendido fuego a varios enseres en los montes de la ciudad, concretamente en asentamientos ilegales de migrantes, especialmente en el Arroyo de las Bombas en la barriada del Príncipe.

Por otro lado, la Policía ha tenido que intervenir en varias peleas entre migrantes en la playa de El Trampolín, así como en las inmediaciones del Polígono, esta última antes del incendio de un coche.

Lo cierto es que, según indica el medio, desde el pasado 30 de julio, cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron en la ciudad autónoma, han subido un 150% las llamadas al 112 en Ceuta por sucesos. Unas incidencias que las fuerzas de seguridad no pueden atender.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado una madrugada "complicada" ya que un agente resultó golpeado en el hombro por el lanzamiento de una piedra cuando acudía a prestar servicio en uno de los incendios. La asociación ha advertido de que no se trata de "hechos aislados" y ha pedido reforzar "de manera urgente" los dispositivos de seguridad y emergencia en Ceuta.

Estos incidentes se conocen el mismo día en el que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha pedido al Gobierno que "se pongan los medios necesarios y que se fije una fecha de vuelta a la normalidad aunque sea orientativa".

"Los ciudadanos lloran cuando te ven por la calle porque se sienten abandonados y esto es lamentable. Hay que regresar a la normalidad, pero aprender la lección. Tiene que haber un antes y un después, tenemos que generar condiciones para ello. España le tiene que decir a Marruecos que queremos llevarnos bien pero que nos tiene que respetar. Y empieza por la integridad territorial y las fronteras", ha señalado el presidente ceutí durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

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