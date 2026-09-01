Las claves del plan económico del Gobierno para Ceuta: así están repartidos los 309 millones en ayudas

Los detalles De esos más de 300 millones de euros, la mayoría van destinados a la acogida de migrantes, pero también los empresarios y autónomos de la ciudad autónoma están incluidos en las ayudas.

El Gobierno ha aprobado un plan económico para reactivar la economía de Ceuta tras la crisis migratoria, movilizando 309 millones de euros. Empresarios y autónomos podrán solicitar ayudas desde el 14 de septiembre, con pagos previstos para octubre. Se destinan 80 millones a compensar pérdidas, con 36 millones en ayudas directas. Además, 14 millones irán al pequeño comercio y turismo, gestionados por la Cámara de Comercio, incluyendo un bono al consumo. También se ofrecen medidas laborales como ERTEs con exenciones. Más de 100 millones se destinan a la acogida de migrantes, y 90 millones reforzarán la seguridad. Servicios esenciales recibirán 21 millones.

El Gobierno mueve ficha para ayudar a Ceuta. El Ejecutivo ha aprobado este martes un plan económico para impulsar la economía de Ceuta tras la crisis migratoria, un plan que supondrá movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año.

Los empresarios y autónomos de Ceuta son el objetivo de parte del plan. Podrán pedir las ayudas económicas aprobadas por el Gobierno a partir del 14 de septiembre en la página web de la Agencia Tributaria con el objetivo de que los pagos se inicien a principios de octubre.

Para ellos hay 80 millones de euros, de los cuales 36 son ayudas directas para compensar las pérdidas provocadas por los cierres y la caída del consumo estos días. "Superan con creces la estimación de pérdidas o de impacto que había hecho por ejemplo la Cámara de Comercio", afirmaba Carlos Cuerpo, ministro de Economía, mientras anunciaba el plan.

Además, el decreto destina 14 millones para revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, que serán gestionados por la Cámara de Comercio, y que permitirán poner en marcha medidas como una reducción del transporte para no residentes o un bono al consumo. Este bono supondrá que el Estado aportará 25 euros por cada 100 de gasto, de manera que el cliente gastará 75 euros, pero el comercio recibirá los 100 euros, ha explicado Cuerpo.

A esto se suman medidas de dinamización del comercio y el turismo con programas del ICEX y Turespaña (2 millones) y, en materia laboral, la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100 % para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5 %.

"Este fondo proveerá de 5.000 euros de ayuda a cada uno de los autónomos y las ayudas a las empresas irán en función de su facturación", detallaba Cuerpo.

Las otras ayudas

De esos más de 300 millones de euros en ayudas, la mayoría, más de 100 (118 concretamente), van destinados a la acogida de migrantes y especialmente, a los más pequeños. 63 millones se destinarán a la acogida de menores no acompañados y otros 53 millones a alojamiento y atención básica de migrantes.

Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros (repartidos en menor medida para Policía Nacional y Guardia Civil y en su mayoría para ampliar el presupuesto de Defensa). Los servicios esenciales, como sanidad, educación, Justicia o distribución de agua, recibirán 21 millones de euros.