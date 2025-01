Sánchez se planta ante las exigencias de Puigdemont y hace equilibrios para no romper todos los puentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "cumpliendo" sus compromisos con Junts, aunque hay asuntos en los que las cosas no estén saliendo como preveía la formación independentista, ya que están por medio el Parlamento o los tribunales. Es el mantra que repiten desde el Ejecutivo en las últimas horas tras las últimas advertencias del partido de Puigdemont.

El Gobierno mantiene su posición. "Hay que poner pie en pared", destacan fuentes del Ejecutivo a laSexta. Y aunque añaden que "no se ha dejado de hablar", preparan ya el relato para la posibilidad de que no se acuerden los presupuestos. "No se cae el mundo por ello", añaden.

Este jueves se vota en la mesa del Congreso la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts en la que exige al presidente que se someta a una cuestión de confianza, una iniciativa que según la Constitución solo corresponde al Gobierno, no al Parlamento.

En público, tanto el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, como la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, han insistido este miércoles en ese punto. "Mañana la mesa adoptará una resolución perfectamente acorde a derecho", ha señalado Bolaños. "El Gobierno dialoga y conversa. Es nuestra seña de identidad hablar con el grupo parlamentario, buscar acuerdos y buscar puntos de equilibrio con todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento", ha apostillado antes de mostrarse convencido de que la Mesa del Congreso adoptará una decisión "perfectamente fundamentada en derecho" sobre la cuestión de confianza que quiere tramitar Junts.

Y sobre la posición del PP con Junts, Bolaños la ha definido de "esquizofrenia absoluta", pues han pasado de llamarles "terroristas y delincuentes" a "mendigar" todos los días que sus diputados apoyen a Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Rodríguez, ha dicho en una entrevista en Onda Cero que en las conversaciones de barra de bar, entre amigos o en los pasados días navideños no ha escuchado hablar de Junts y de sus peticiones y sí mucho de vivienda. Rodríguez, que ha apostado por elevar la altura del debate, ha afirmado que Junts "todavía" es un partido que tiene presencia municipal en Cataluña y que, por tanto, le interesa también que algunas cosas salgan bien, como es la política de vivienda. "Creo que la ciudadanía española está cansada del espectáculo, de la política de corto y nos pide política de largo", ha dicho.