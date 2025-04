Sánchez, los medios y la ciberseguridad: laSexta sí contó que España es el país que más ciberataques sufrió

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su plan para aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB. Durante su intervención en el Palacio de la Moncloa, dejó varias interrogantes y usó una expresión común en redes sociales, insinuando que los medios no informan sobre la cantidad de ciberataques que sufre España. Afirmó que el país es objeto de más de 1.000 ciberataques anuales a infraestructuras críticas. Sin embargo, laSexta Noticias ya había informado sobre este tema el 13 de marzo, cuando se destacó que España lidera en ciberataques, superando a países como Estados Unidos e Israel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes su plan para que el gasto en defensa sea del 2% del PIB. Si bien lo ha hecho durante casi una hora desde el Palacio de la Moncloa, el socialista ha dejado un reguero de interrogantes y eufemismos, además de una afirmación que laSexta se ha visto obligado a rebatir.

Durante su comparecencia, Sánchez se ha servido de una expresión muy común en las redes sociales. Se trata de una versión propia del 'esto no le verás en los medios de comunicación'. Así se refería a la cantidad de ciberataques que recibe España, siendo, de hecho, uno de los países que más recibe.

"Cada año, lo he dicho en alguna otra ocasión, pero es bueno que los españoles lo sepan porque no aparece en los medios de comunicación, no es objeto de información por parte de los medios de comunicación, pero España es objeto cada año de 1.000 ciberataques o más de 1.000 ciberataques a servicios esenciales e infraestructuras críticas", decía Sánchez.

Tal y como se puede comprobar en las imágenes sobre estas líneas, el pasado 13 de marzo nuestra compañera y presentadora de laSexta Noticias 20h, Cristina Saavedra daba la noticia. "Precisamente, esta tarde, el presidente de Indra, Ángel Escribano, ha reconocido que España fue el país que más ciberataques sufrió del mundo. Por encima, incluso, de Estados Unidos (EEUU) y de Israel". Así que quizás no en todos, pero en algunos sí.