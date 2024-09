Pedro Sánchez esperará a los congresos de Esquerra Republicana y Junts para presentar los nuevos Presupuestos Generales del Estado. "No hacemos política sobre el vacío, nosotros, evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos", avanzaba el presidente del Gobierno este miércoles desde Nueva York.

Unas declaraciones que llegan en plenas negociaciones con el partido de Carles Puigdemont para salvar la senda de déficit, paso previo para los Presupuestos, después de que el Ejecutivo aplazase esta semana su votación en el Congreso para evitarse otra derrota parlamentaria. ERC, a su vez, ha avisado ya a Hacienda de que si se va a negociar un nuevo techo de gasto déficit también quiere participar.

Ambos partidos independentistas tienen previsto celebrar su congresos nacionales este otoño, lo que aleja el horizonte temporal para la aprobación de unas nuevas cuentas públicas al menos hasta diciembre. Y es que Junts celebrará el suyo a finales de octubre, mientras que el cónclave de ERC está previsto para el 30 de noviembre. Citas en las que ambos partidos renovarán sus direcciones y previsiblemente definirán su hoja de ruta y su relación con el Gobierno central a partir de ahora.

ERC habla de "excusa mala"

En declaraciones a la prensa, Sánchez también sostuvo tras intervenir en la Asamblea General de la ONU que "el Plan A del Gobierno de España es aprobar los Presupuestos Generales del Estado" y que el Ejecutivo quiere "hacerlo además desde el acuerdo", pero su disposición a esperar a los congresos de ambas formaciones independentistas no ha gustado a Esquerra Republicana, que habla de "excusa mala".

Así lo ha manifestado este jueves el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que ha replicado al presidente del Gobierno que "no tiene que esperar a ningún congreso". "Al menos al nuestro no", ha puntualizado. "Creo que hay cosas que tienen o que requieren de muchísima urgencia, prisa y me parece una excusa mala decir que tiene que esperar", ha aseverado a preguntas de los medios en los pasillos de la Cámara Baja.

Los socios quieren más

Entretanto, las negociaciones entre Gobierno y Junts continúan, tras una tensa reunión entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont la pasada semana en Suiza, en la que los socialistas, no obstante, vieron abrirse una rendija que ya están aprovechando para negociar.

Para Junts, la actual propuesta de techo de gasto "no es suficiente" y el partido reclama para las comunidades autónomas un tercio, como mínimo, del objetivo total de déficit de todo el Estado. En este sentido, fuentes de Hacienda consultadas por laSexta reconocían el martes que hay margen para dar más dinero a las comunidades, pero no el tercio que pide Junts, que también tiene otras exigencias relativas al uso del catalán en la Unión Europea o el traspaso de las competencias en materia de migración a Cataluña.

Tras reabrirse la negociación, también otros socios parlamentarios del Gobierno, como EH Bildu, han confirmado que van a hacer ahora más peticiones en las negociaciones. "Sí, nosotros lo que queremos es que la senda de déficit tenga la mayor capacidad de gasto para nuestros ayuntamientos, para los ayuntamientos de todo el Estado. Creemos que es una buena oportunidad que no se puede perder y confiamos en que sea lo antes posible", ha expresado la portavoz de la formación abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

"Todos queremos más", ha comentado por su parte el portavoz del BNG, Néstor Rego, que ha celebrado que haya "una posición favorable a un reparto más equitativo entre el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ya que, asegura, ahora mismo es "absolutamente desequilibrado".

A su vez, el portavoz parlamentario de Sumar, socio junior de la coalición de gobierno, Íñigo Errejón, se ha mostrado a favor de modificar la distribución del objetivo de déficit para dar más margen a las regiones, como plantea Junts. "Si las comunidades autónomas son quienes más gastan en servicios públicos tienen que ser también quienes más recursos tengan", ha defendido.

Los socialistas defienden dar margen a la negociación

Por su parte, el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha considerado "lógica" la postura de Sánchez de esperar a los congresos de Junts y ERC porque "hay que dar tiempo a que eso pase para hablar de las cosas que luego interesan a todo el mundo".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya abrió la puerta la víspera a retrasar los Presupuestos para dar margen a la negociación, asegurando que "el hecho de que se presente unas semanas después no va a ser óbice de que tengamos unos buenos Presupuestos". También la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el miércoles que el Gobierno iba a aprovechar esta "oportunidad para el diálogo" y que no hay "ningún tipo de prisa" si se llega a un acuerdo sobre la senda de déficit.

A su vez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este mismo jueves en Al Rojo Vivo que "va a haber Presupuestos". "Tomemos el tiempo que haga falta", ha defendido el representante de Sumar.