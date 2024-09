Sin acuerdos y avances no habrá estabilidad. Es el mensaje de Junts al Gobierno, que negocia ya con el partido independentista tras verse obligado a aplazar la tramitación de la senda de déficit, cuya votación estaba prevista para este jueves, ante la falta de apoyos para sacarla adelante. Una senda que el Congreso ya tumbó en julio, precisamente con el 'no' de Junts, y que para el partido de Carles Puigdemont es insuficiente.

Así lo ha reiterado este miércoles su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, en entrevista con 'RNE'. "La senda que nos propusieron en julio no es suficiente: no puede ser que de 40.000 millones de euros el Estado nos diga que se queda 35.000 y que para las comunidades autónomas se van a repartir 1.200. No puede ser", ha aseverado.

El partido, sabedor de que sus siete diputados son clave para aprobar la senda de déficit, insiste en que no dará "apoyo a cambio de nada". "Los siete votos de Junts son prácticamente necesarios para todo", ha recordado Nogueras, que ha insistido en que haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez no implica garantizar la estabilidad para su Ejecutivo.

"En el mismo acuerdo [de investidura] se dice que la estabilidad irá relacionada con los acuerdos que se cierren y que se avance en esos acuerdos. Si no hay avances, no hay estabilidad", ha sentenciado la diputada independentista, que ha reprochado que "los mismos que firmaron este acuerdo parece que han tardado unos meses en procesar que sin avances no hay estabilidad". "Como no tienen mayoría, si necesitan los votos de Junts per Catalunya tienen que negociar con Junts", ha remachado.

Junts insiste en la oficialidad del catalán en la UE

Además, al ser preguntada acerca de la reactivación de las comisiones parlamentarias impulsadas por el independentismo y de la iniciativa para que catalán, gallego y euskera puedan hablarse en el Parlamento Europeo, y si Junts los entiende como gestos por parte de los socialistas para convencerles, Nogueras ha afirmado que "no están haciendo nada que no sea el compromiso contractual" suscrito entre ambos partidos.

No obstante, precisamente este miércoles Junts ha emplazado al Gobierno a centrarse "en las negociaciones bilaterales" para lograr la oficialidad del catalán en la UE, aseverando que lograr que se hable en la Eurocámara es "claramente insuficiente".

A través de un comunicado, la formación independentista ha querido dejar claro su posicionamiento sobre el catalán en la UE después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se dirigiese el martes de nuevo por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que permita el uso de las lenguas cooficiales en la cámara al tratarse de un asunto "prioritario" para España.

"Para rebajar el objetivo de la plena oficialidad, el Gobierno español y otros partidos plantean llegar a un acuerdo administrativo para que se pueda hablar en catalán en el Parlamento Europeo. Un objetivo de importancia simbólica, pero claramente insuficiente, ya que no tiene ninguno de los beneficios que buscamos en la lucha por la oficialidad", reza la nota de Junts, que considera que la oficialidad del catalán en la UE "no es una cuestión simbólica, sino un objetivo político que tiene que dar fuerza a la lengua".

Así, instan al Gobierno a que se centre "de verdad" en las negociaciones bilaterales. "Lograr la oficialidad del catalán en la UE es solo cuestión de voluntad política, los argumentos jurídicos ya están. Y haber desaprovechado la investidura de la Comisión Europea demuestra que ésta no ha sido en ningún caso una prioridad para el Gobierno español en los últimos meses", ha reprochado.

"Si cumples, hay votos; si no, no"

Asimismo, la portavoz ha aprovechado para cargar contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, preguntándose "dónde está" porque "esta senda que querían aprobar los de su partido no es buena para Cataluña".

En cualquier caso, Nogueras ha dejado claro que "ni la presión ni el chantaje" por las votaciones les hace "ni cosquillas": "No estamos aquí ni para hacer caer Gobiernos españoles ni para mantenerlos", ha insistido. "Lo que hacemos nosotros es muy sencillo: ¿tú necesitas los votos de Junts? Pues negocia con Junts. Si cumples hay votos, si no cumples no hay votos", ha sentenciado. "Si cumples, hay votos; y si no, no los hay", ha reiterado.