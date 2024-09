El Gobierno ha acordado retirar de la tramitación parlamentaria los objetivos de estabilidad presupuestaria, que era el paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025. Una decisión que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, tras no lograr los apoyos necesarios para que salga adelante la votación del jueves. Consultados por laSexta sobre si esta decisión supondrá también que se cambie esa senda de déficit, explican desde Moncloa que "todo se negociará" porque no confían en que en las nuevas negociaciones les acepten la misma.

Según ha podido saber laSexta, el objetivo de este aplazamiento es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que "sería beneficioso" para todas las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

Las mismas fuentes explican que el Gobierno no se resigna a que "la irresponsabilidad del PP genere un grave perjuicio para Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueba una nueva senda". Y recuerdan que el Gobierno ha presentado una senda avalada por las CCAA en el Consejo de Política Fiscal, que flexibiliza los objetivos de déficit para las CCAA y los Ayuntamientos en 2025 y 2026. Asimismo, ponen el foco en que ese mayor margen lo asumiría la Administración Central, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit. Es decir, la senda del Gobierno ofrece a las CCAA y los ayuntamientos una mayor capacidad de gasto.

Y es precisamente sobre esa premisa, la de una mayor capacidad de gasto, sobre la que aseguran que van a seguir negociando. Así, advierten de que esta decisión de retirar la tramitación es un "ejercicio de responsabilidad", "frente a quienes solo se mueven por cálculos electoralistas y partidistas, aunque eso suponga perjudicar los servicios públicos de todos los ciudadanos". Y sentencian que "el Gobierno trabaja para mejorar la vida de la gente y buscará un acuerdo que preserve los recursos para la sanidad, la educación o la dependencia en todos los territorios".

Sin avances en las negociaciones en los últimos días, el camino de Ejecutivo para lograr los apoyos en la votación del jueves se tornaba muy complicado. Este lunes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, advertía al PSOE de que sus diputados volverían a votar en contra del techo de gasto en el Congreso "si la propuesta que presenta es la misma" de julio y a la que la formación independentista ya se opuso entonces. "Nuestro voto no puede producir sorpresas. Todo lo que sea para consolidar el 'café para todos' no tendrá nuestro voto, para agravar el déficit fiscal de Cataluña no tendrá nuestro voto, para una invasión de competencias no tendrá nuestro voto", dejaba claro Turull.

Unas palabras que llegaban pocos días después de la reunión que mantuvieron en Suiza con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la que también asistió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Una reunión que también terminaba sin avances.

Esta es la segunda ocasión en la que el Ejecutivo intentaba avanzar hacia la creación de unas nuevas cuentas generales, después de que en junio Junts sumara sus siete diputados a los del PP y Vox para tumbar la senda fiscal. Y de nuevo el Gobierno debe replegarse en busca de una nueva y mejor oportunidad.