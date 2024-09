Junts vuelve a tener en sus manos una votación crucial para el Gobierno: de sus siete diputados depende que salga adelante la senda de déficit, cuya votación ha pospuesto el Ejecutivo para ahorrarse una nueva derrota parlamentaria y darse margen para negociar. El partido independentista, sin embargo, ha dejado claro que, una vez más, su apoyo no será gratis y que la propuesta actual de techo de gasto, que ya tumbó en julioen el Congreso, es insuficiente.

Las negociaciones, no obstante, siguen adelante, después de una reunión muy tensa el pasado viernes entre el PSOE y Junts en Suiza, según ha podido saber laSexta: allí, sin embargo, se abrió una rendija que el Gobierno ya está aprovechando para negociar con la formación independentista y salvar así la senda de déficit y, más a largo plazo, también los Presupuestos Generales del Estado.

¿Qué piden exactamente los de Carles Puigdemont? Lo cierto es que Junts ya tiene la lista de exigencias que debe cumplir el Gobierno si quiere sus votos e incluyen el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, modificar la senda de déficit para que haya más dinero para las comunidades autónomas y avanzar en el uso del catalán en Europa.

Más dinero para las CCAA

Precisamente, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, insistía este miércoles en declaraciones a 'RNE' en que la propuesta actual de senda de déficit "no es suficiente". "No puede ser que de 40.000 millones de euros el Estado nos diga que se queda 35.000 y que para las comunidades autónomas se van a repartir 1.200", aseveraba la diputada independentista.

La víspera, fuentes de Hacienda consultadas por laSexta ya reconocían que hay margen para dar más dinero a las comunidades, pero no el tercio que pide Junts. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero argumentaban que si no se les exige a las comunidades que se reduzcan el déficit y el Estado se quita dinero no puede pagar las nóminas. Las mismas fuentes admitían haber aplazado ahora la votación de la senda porque antes los de Junts no emitían señales. En cuanto han visto un resquicio, la han retirado.

En las últimas horas, la vicepresidenta Montero ha reivindicado que "siempre que hay una oportunidad para el diálogo, el Gobierno la aprovecha". "Vemos una oportunidad para el diálogo, la vamos a aprovechar. Si llegamos a un acuerdo, perfecto, y si no llegamos a un acuerdo, pues volveremos a llevar la senda y entonces desgraciadamente los territorios se quedarán sin 12.000 millones de euros", ha advertido.

Preguntada acerca de qué plazos se manejan, la titular de Hacienda ha defendido que no hay "ningún tipo de prisa" si llegan a un acuerdo y ha asegurado que no se van a resignar a que "por el simple capricho del PP de boicotear al Gobierno", los territorios "no tengan más capacidad de gasto por un importe necesario para la sanidad y la educación".

A su vez, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este miércoles en 'Onda Cero' dar "espacio para conseguir que el resultado de la votación sea un resultado positivo", porque presentar Presupuestos "semanas antes o semanas después", ha esgrimido, no va a cambiar su contenido.

Gestos de acercamiento de Sánchez

Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha tenido varios gestos para intentar el acercamiento, al reactivar las comisiones de investigación pactadas con Junts y ERC en la investidura -relativas a los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils y la llamada 'Operación Cataluña'- y con una nueva carta del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para permitir el uso del catalán en la Eurocámara.

Guiños con los que, según Nogueras "no están haciendo nada que no sea el compromiso contractual" suscrito entre ambos partidos para la investidura. Además, Junts ha emitido un comunicado en el que asevera que lograr que se hable catalán en el Parlamento Europeo es "claramente insuficiente" y, en cambio, insta al Gobierno a centrarse "en las negociaciones bilaterales" para lograr la oficialidad del catalánen la UE.

ERC reclama negociar también

¿Y qué pasa con Esquerra Republicana? El otro partido independentista con representación en el Congreso también reclama su protagonismo. Fuentes republicanas han trasladado a laSexta que ya han avisado a Hacienda: si se va a negociar una nueva senda de déficit, ERC también quiere participar de esa negociación antes de dar su 'sí' y advierte al Gobierno de que no dé por hecho ningún voto.