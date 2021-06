"Una primera toma de contacto". Así ha definido el presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, su encuentro de este lunes con Joe Biden durante la cumbre de la OTAN en Bruselas, el primero entre ambos líderes desde que el mandatario demócrata llegara a la Casa Blanca a principios de este año.

Preguntado este lunes en rueda de prensa acerca de la brevedad del encuentro, que apenas ha durado unos 45 segundos, Sánchez ha defendido que "ha sido un poco más" de unos segundos.

"No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos", ha ironizado el mandatario español, que ha explicado que ha mantenido con su homólogo estadounidense "una breve conversación y posteriormente un breve paseo". "Así nos lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones", ha precisado.

No obstante, Sánchez ha defendido que la conversación "ha dado de sí" y ha revelado que han hablado de "reforzar esos lazos militares" entre España y EEUU. "La posición que tiene el Gobierno de España es la actualizar ese acuerdo bilateral de defensa", ha agregado.

Además, ha detallado que han conversado sobre la situación en Latinoamérica, tras la reciente gira de Sánchez por esa región. "Le he traslado mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consecuencia de la pandemia", ha precisado.

El líder socialista asimismo ha indicado que ha felicitado a Biden "por la agenda progresista que ha puesto en marcha y esa vuelta a los grandes consensos multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París".

"Era una primera toma de contacto", ha indicado no obstante Sánchez, que ha incidido en que Biden, "como líder progresista, nos ha inspirado a muchos cuando ha ganado las elecciones". "Los primeros pasos que ha tomado como presidente en su Administración corroboran y certifican esa inspiración progresista que ha hecho a otros gobierno progresistas, como es el Gobierno de España", ha añadido, citando cuestiones de "política social" o su respuesta ante la pandemia.

"En definitiva, cuestiones que nos unen como gobiernos progresistas", ha resumido, indicando que, tras esta "primera toma de contacto", ambos han acordado "continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto".