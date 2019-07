La primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez arrancó con un discurso de unas dos horas del candidato a la Presidencia del Gobierno, en el que aguantó hasta el último momento para hablar de Podemos y de Cataluña.

Durante la tarde, las intervenciones de los líderes políticos de los partidos con más representación parlamentaria provocaron momentos de tensión y múltiples frases destacadas. A continuación puedes ver las afirmaciones más destacadas de cada uno de ellos para hacerte una idea de cómo fue la sesión.

Pedro Sánchez

- A Casado y Rivera: "Si no quieren elecciones o que dependa de independentistas, se tienen que abstener"

- A Podemos: "Si no llegamos a un acuerdo, les pido que mediten y faciliten un Gobierno"

- "Tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos, lo que nos une, que se resume en la promesa de la izquierda"

- "En década y media más de 1.000 mujeres han sido asesinadas. Esta lacra tiene un nombre, y es violencia machista. Quienes quieran vanalizar este drama, nos van a tener enfrente".

- "Modificaremos la tipificación de los delitos sexuales porque una violación es una violación"

- "El artículo 99 de la Constitución debe ser actualizado. Los ciudadanos no deben nunca más sufrir la amenaza de una repetición electoral"

- "Nadie va a parar Madrid central"

- "Ojalá este mandato sirviera a los dos partidos conservadores a alejarse de la ultraderecha"

- "Me alegro de verle, señor Rivera"

- "40 años después, este Gobierno espera dar cuenta de la Memoria Histórica"

- "Cuántos diputados del PP hay en representación del País Vasco?

- "Teatro es pactar con la ultraderecha e intentar que parezca un accidente"

- "Señor Rivera, señor Casado, ¿escuchan? es la ultraderecha"

Pablo Casado

- "Esto es una sesión de investidura, no de impostura; no puede venir a exigir todo a todos, a cambio de nada"

- "¿Qué ha venido usted a hacer aquí?"

- "Si nos llega a insultar un poco más, a lo mejor llegamos a abstenernos"

- "¿Lo de los indultos es algo que tiene usted debajo de la mesa?"

- "Ustedes han activado un campo de minas del que no saben cómo salir"

- "Señor Sánchez, no sabemos si estamos en fase de 'no es no' o del 'si porque sí'"

- "Con los radicales puede ser investido, pero no puede gobernar"

- "Vine aquí a ocultar lo que el señor Torra hizo público la semana pasada: que usted es presidente del Gobierno gracias a los votos de los diputados independentistas"

- "La inercia de reformas del PP permite que España siga creciendo pero ya hay indicios de desaceleración muy graves"

- "¿Hasta cuándo va jugar al juego de trileros ocultando la bolita amarilla, la bolita de Bildu e intentando ocultar la bolita morada?"

- "Ha pasado dos horas hablando sin ver al gran elefante morado con lazo amarillo en mitad del hemiciclo"

Albert Rivera

- "Vamos a descifrar y explicar a los españoles el 'plan Sánchez'"

- "Según usted, hay 20 o 30 millones de fascistas en España"

- "Sánchez tiene un plan y tiene una banda. La banda lleva operando tiempo. Nadie le empujó a pactar con nacionalistas, lo hizo usted"

- "¿Va a dimitir si hay sentencia condenatoria por los ERE contra el PSOE?"

- "Es el rey de la desigualdad, invierte el doble en el País Vasco"

- "Vamos a votar que no con las dos manos. Oponerse al 'plan Sánchez' no es ser de izquierdas o de derechas, es ser sensato"

- "Ahora para ir al 8M hay que pedir permiso a Carmen Calvo, mandarle un sms o un mensaje: Carmen Calvo bonita, quiero ir al 8M; y para ir al Orgullo hay que llamar a Marlaska, que las calles son suyas"

- "Puro teatro señor Sánchez, puro teatro es lo que lleva haciendo desde las elecciones del 28 de abril"

- "Quiere distraer con un discurso que no se cree ni usted mientras en la habitación del pánico se reparte sillones con Podemos o da cesiones a los independentistas"

Pablo Iglesias

- "Es poco serio que por su incapacidad para llegar a acuerdos tengamos que modificar la Constitución"

- "¿Qué nos han ofrecido ustedes? Explíquenselo a la Cámara"

- "Si convoca nuevas elecciones, usted no será presidente nuca"

- "En 1975 no acabamos con la dictadura, en 1975 murió un dictador en la cama".

- "Le pido por favor que no pida también la abstención a Vox cuando intervenga el señor Abascal"

- "Si insiste en pedir la abstención de la derecha, mucha gente pensará que lo prioritario para usted es el poder, y no las políticas de izquierda"

- "Respeten a nuestro electorado y no nos propongan ser un mero decorado de su Gobierno, porque no lo podemos aceptar"

- "Si no fuera por los errores de su partido, nosotros no estaríamos aquí"

- "Somos una fuerza política modesta, joven, pero no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie"

Santiago Abascal

- "Algunos nos han preguntado si contemplábamos una abstención patriótica, pero Vox es la formación más lejana del proyecto del PSOE. Ustedes se sentirán orgulloso de ello, pero yo también"

- "Creemos, señor Sánchez, que si sale adelante su investidura España va a sufrir mucho"

- "Está apoyado por comunistas, proetarras y chavistas"

- "Vox representa también a muchas mujeres y homosexuales que no piensan como ustedes. Acéptenlo, Vox ha llegado para quedarse"

- "No ha llegado España hasta aquí para que la derroten una pandilla de sediciosos"

- "Usted prefiere a Otegi antes que a Ortega Lara"

- "No toleran que nadie lleve la contraria al pensamiento progre"

- "No puedo felicitarle ni desearle suerte. Pero he decir que me apiado de su destino y que la historia le juzgue a usted lo mejor posible. Muchas gracias"