Rufián: "A mí no me roba España. A mi me roba Rato, me roba Bárcenas, me roba Pujol"

Dice Rufián en el Congreso de los Diputados que ellos son "imprescindibles para la gobernabilidad de este país". "A mí no me roba España, a mi me roba Rato, me roba Bárcenas, me roba Pujol", dice, "y esos da igual de dónde sean", apunta.