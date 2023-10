Sánchez arranca su ronda de contactos para ser investido presidente del Gobierno. Lo hace a las 10:00 horas en el Congreso de los Diputados con la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y en un escenario político empañado por las exigencias de sus posibles apoyos parlamentarios en las últimas horas.

El líder socialista aspira a obtener 178 'síes', los mismos que respaldaron la mesa de la Cámara el pasado mes de agosto. Sin embargo, tras el fracaso de la investidura de Feijóo, sus posibles socios parlamentarios han subido el precio del apoyo.

Incluso Sumar ha virado su discurso y lo ha tornado especialmente duro con el PSOE, al que exige una agenda social definida y más ambiciosa que la actual para otorgarle su confianza. Este mismo martes, su portavoz parlamentaria, Marta Lois, afirmaba en Al Rojo Vivo que las negociaciones con los socialistas están "lo suficientemente verdes para entender que no se puede dar el apoyo".

A última hora de la tarde, y ya con Sánchez como candidato designado por el rey, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, insistía en la lejanía del acuerdo y citaba algunos escollos, como avances laborales, de vivienda, sanidad o en materia fiscal, entre otras cuestiones.

Así, aunque desde la formación de Díaz deslizan la intención de llegar a acuerdos, endurecen su discurso con la sobra de una repetición electoral en plena cuenta atrás para la investidura, que deberá producirse antes del 27 de noviembre, según los plazos establecidos en la Constitución.

Entretanto, Sánchez insiste: se reunirá con todas las fuerzas políticas excepto con la ultraderecha de Vox para formar una mayoría parlamentaria "lo antes posible" y evitar así agotar los tiempos de la investidura.

De esta manera, tras la reunión con Díaz, Sánchez retomará los encuentros con otros líderes parlamentarios la próxima semana, una vez que concluyan las dos cumbres que reunirán en Granada a 51 jefes de Estado y de Gobierno europeos, la de la Conferencia Política Europea y la del Consejo Europeo.

Tratará de recabar el sí de PNV, EH Bildu, Junts y ERC. Las formaciones independentistas catalanas ya advierten: la amnistía "no es suficiente" y piden sentar las bases de un futuro referéndum. Una votación por el secesionismo que el líder socialista ya descartaba en su comparecencia tras ser designado: "No es solo que no lo contempla la Constitución, sino que es contrario a lo que yo he defendido siempre con mi palabra y mi acción". Y zanjaba: "Los catalanes y catalanas quieren pasar página de esa situación".

Tampoco están más cerca del sí en el PNV. Su líder, Aitor Esteban, evitó pronunciarse sobre sus conversaciones con el rey en la ronda de consultas, pese a las manifiestas intenciones hasta el momento de facilitar la gobernabilidad de Sánchez. Justo antes, el lehendakari Iñigo Urkullu denunciaba la "estrategia" que, a su entender, existe para intentar "desprestigiar" al PNV porque parece "más rentable primar" a EH Bildu y hacer que los jeltzales tengan "una representación disminuida" en las instituciones.