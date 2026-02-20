La Policía pregunta a los escoltas del expríncipe Andrés sobre su relación con Epstein tras más de 11 horas detenido por filtrar información confidencial

¿Por qué es importante? Además de la investigación por una supuesta "conducta indebida en el ejercicio de cargo público", el hermano del rey Carlos III tiene otra abierta por un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

El expríncipe Andrés está siendo investigado por un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual, vinculado al caso de Jeffrey Epstein. La policía británica ha comenzado a interrogar a sus escoltas para determinar si tienen información relevante. Además, Andrés es investigado por presunta "conducta indebida en el ejercicio de cargo público" al haber compartido información sensible con Epstein. Aunque no se han presentado nuevas acusaciones penales, la investigación sigue en curso. Tras ser arrestado durante 11 horas, Andrés fue liberado sin fianza, pero continúa bajo investigación y podría ser llamado nuevamente.

Novedades en otra investigación abierta contra el expríncipe Andrés. En esta ocasión por un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual. La policía británica está preguntando a los escoltas de Andrés Mountbatten-Windsor si vieron o escucharon algo relacionado con el caso de Jeffrey Epstein. Mientras, siguen los registros en la que ha sido su residencia en Windsor hasta hace pocas semanas. Con 30 habitaciones, se prevé que se alargue, al menos, hasta el lunes.

El hermano del rey Carlos III está siendo investigado por una supuesta "conducta indebida en el ejercicio de cargo público" por haber entregado presuntamente a Epstein información sensible del Gobierno cuando trabajaba como enviado especial de comercio. Las pesquisas, además, incluyen ahora también su supuesta implicación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

"Se les ha pedido que valoren con atención si algo que vieron u oyeron durante ese período de servicio puede ser relevante para nuestras investigaciones en curso y que compartan cualquier información que pueda ayudarnos", ha indicado la Policía en un comunicado. Además, ha detallado que ha empezado a contactar tanto a los guardaespaldas actuales como a los exguardaespaldas de Andrés, y ha informado que "está al tanto de la amplia cobertura periodística del caso", si bien "hasta el día de hoy no se han hecho nuevas acusaciones penales" por "delitos sexuales".

Qué pasó en las más de 11 horas de arresto

El expríncipe Andrés fue liberado la tarde de este jueves tras pasar algo más de 11 horas arrestado. La policía británica no ha querido desvelar detalles exactos de todo lo que ocurrió durante ese tiempo, pero sí se conocen algunos detalles. A primera hora de la mañana, sobre las 8:00, se le trasladó de su residencia de Norfolk, dónde comenzaron los registros, hasta la comisaría de ese mismo condado sin que se le esposara en ningún momento.

Una vez llegó a la comisaria se le aplicó el procedimiento habitual. Primero, el sargento custodio se encargó de identificarle. Después se le realizó un examen médico físico y mental y se le leyeron sus derechos, como a cualquier ciudadano. A continuación, se le habría hecho una ficha policial, con su foto y huellas, además de extraerle una muestra de ADN.

Una vez completado este protocolo, ya sí, se le habría llevado hasta una sala de custodia donde habría esperado hasta ser interrogado. En esas 11 horas habría tenido dos comidas y varios descansos. Respecto al interrogatorio, el procedimiento habitual es ofrecer a los arrestados la posibilidad de tener un abogado de oficio hasta la llegada del penalista de confianza. Una vez terminado ese interrogatorio, fue puesto en libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, pero bajo investigación. Ahora, el hermano del rey podría ser llamado en cualquier momento.

