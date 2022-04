"Pa la saca". Así celebra Alberto Luceño, uno de los presuntos comisionistas que habrían estafado al Ayuntamiento de Madrid, el haber recibido el contrato de las mascarillas y el material sanitario con el Consistorio.

Lo escribe literalmente en uno de los correos electrónicos a su socio, Luis Medina, tal y como recoge el sumario del caso al que ha tenido acceso laSexta. El hijo de Naty Abascal le respondió a los pocos minutos: "Bien!!!".

Este correo electrónico se envió el 30 de marzo de 2020, cuando solo llevábamos medio mes confinados y en lo más duro de la primera ola de la pandemia. El asunto del e-mail es "2 Transfer" y, según destaca El Español, menos de 24 horas después ambos recibieron en sus cuentas bancarias las cantidades de tres millones de euros (Luceño) y casi un millón (Medina).

El agradecimiento de Almeida

Apenas unos días después, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, envió una carta a Medina y Luceño en la que agradecía la donación de material sanitario "ante la grave situación" que estaba viviendo el consistorio en dicho momento por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.

Según indica el alcalde en la misiva, fechada el 2 de abril, Medina y Luceño ofrecieron "gratuitamente" 238.000 mascarillas N95 de grafeno fabricadas por la empresa asiática LENO". Una cifra que dista de la reconocida por el propio Almeida anteriormente. Después de que durante días el Ayuntamiento sostuviera que sólo había habido contacto con la empresa contratada, el alcalde desveló que llamó a Luis Medina para agradecerle la donación de unas 183.000 mascarillas, un extra que iba en el conjunto de mascarillas enviado. No obstante, la publicación de la misiva reenumera la cifra hasta las 238.000.

La estafa que sí denunció el Ayuntamiento

Sale a la luz otra presunta estafa millonaria, en este caso denunciada por el propio Consistorio, que acordó la compra de un millón de mascarillas FFP2 por 2,5 millones de euros a una consultora neoyorquina, a la que llegó a transferir la mitad del importe, 1,25 millones. Sin embargo, cuando estas llegaron, resultaron no ajustarse a la normativa.

Así consta en un atestado de la Policía Municipal de Madrid que el Ayuntamiento ha remitido a la Fiscalía a raíz de la investigación sobre el 'pelotazo' de Medina y Luceño, en cuyo caso fue el Sepblac quien dio la voz de alarma.

Según el documento, el 23 de marzo de 2020, cuando la primera ola de la pandemia causaba estragos en la capital, el Ayuntamiento aceptó la compra de mascarillas FFP2 a través de la consultora Sinclair and Wilde, radicada en Nueva York. Por ellas, el Ejecutivo madrileño acordó pagar 2.500.000 euros y abonó la mitad del importe total mediante una transferencia bancaria.

Sin embargo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento detectaron "determinadas irregularidades" y "se dio orden de reintegro de la cantidad transferida al proveedor". Además, según el atestado, se instó a la consultora a que remitiera los certificados de conformidad de las mascarillas, una petición que se reiteró a la intermediaria en mayo, sin recibir respuesta por parte de Sinclair and Wilde.

Los whatsapp de los comisionistas

Varios mensajes de WhatsApp cruzados entre el comisionista Alberto Luceño, imputado por el pelotazo de las mascarillas de Madrid, y Elena Collado, encargada de compras en el Ayuntamiento de Madrid, muestran cómo la trabajadora detecta irregularidades en los precios y calidad del material sanitario adquirido.

Collado le envió una fotografía tomada en un supermercado en la que se podía ver que un par de guantes iguales a los que había comprado el Ayuntamiento por dos dólares se podían comprar por poco más de ocho céntimos de euro. Ese cruce de mensajes fue el 8 de abril de 2020, según revela 'El País'.

"Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida", le escribió la encargada de compras, a lo que el comisionista Luceño respondió: "Elena, estoy con China. Ahora te llamo".

El ahora imputado intentó calmarla y le explicó que había hablado con los suministradores para que rebajaran el precio pactado. De este modo, devolverían al Ayuntamiento cuatro millones de dólares, pago que efectivamente se produjo. A pesar de ello y según consta en el sumario, Luceño realmente se descontó la comisión con la que habían inflado el precio de esa operación concreta.

-Collado: "Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida"

-Luceño: "Elena, estoy con China. Ahora te llamo"

-Collado: "Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro"

-Luceño: "No. Tranquila, cuelgo y te llamo"

-Collado: "Alberto, méteme en la conversación, por favor. 3,5 euros cajas de 15 guantes"

-Luceño: "Elena, me confirman que van a hacer transferencia de 4.025.000 dólares. Precio par de coste 0,49 dólares, menos los dos dólares. Igual 1,61 dólares. Eso multiplicado por 2,5 M = 4.025.000 dólares. Eso es lo que quieren transferir de inmediato"

-Collado: "0,034 por guante. 0,068 el par. Ese es el precio. Estamos mirando este tipo de guantes. También de Malasia"

Almeida llamó a Medina

En otra conversación entre Luceño y Collado, fechada el 26 de marzo de 2020, se desvela que Almeida llamó a Luis Medina ese mismo día. "Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida", dice Luceño a su interlocutora. Según fuentes municipales, Almeida asegura que el 26 de marzo ya habían pasado dos días tras la firma del contrato y que ya sabía la donación de mascarillas que hicieron los comisionistas, motivo por el que llamó a Medina, como ya reconoció y ha reiterado este mismo miércoles.

"El sumario ratifica punto por punto las explicaciones que he dado", ha expuesto Almeida, que ha insistido que él habló con Medina "en el momento en el que el contrato está cerrado". Hasta ahora el alcalde de Madrid siempre ha negado haber tenido ninguna participación en la negociación de ese contrato para material sanitario, firmado en los peores días de la pandemia en 2020: "No se investiga al Ayuntamiento, sino una estafa al Ayuntamiento".

-Luceño: Buenas Elena. Confirma cuando enviáis contratos firmados, please.

-Collado: Mira a ver si está todo correcto en los contratos.

-Luceño: Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida.

-Collado: Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado.