Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

tras el accidente ferroviario

Ni dimisiones ni ceses en Transportes o Adif: Moncloa insiste en su defensa de Puente y pide "no politizar las tragedias"

Los detalles Fuentes de Moncloa han trasladado a laSexta que el ministro de Transportes "va a seguir al frente del ministerio dando repuestas y soluciones", y han agregado que Puente "solo tiene ese objetivo".

Comparecencia de Óscar Puente en el Congreso
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Casi una semana después del trágico accidente de Urda (Toledo), el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se ha vuelto a negar a dimitir pese a las voces críticas que piden su cabeza. Este martes lo ha vuelto a dejar claro no solo él, también ha insistido en ello Moncloa, que se aferra a su defensa de Óscar Puente y ha pedido "no politizar las tragedias".

Fuentes de Moncloa han asegurado a laSexta que el ministro no va a dimitir ni le van a cesar. "Tampoco está sobre la mesa en este momento la dimisión del presidente de Adif", Luis Pedro Marco de la Peña, han trasladado.

Desde Moncloa han querido dejar claro que "la alta velocidad es segura", aunque han reconocido que "hay quiebra de la confianza", sobre todo en las líneas que conectan Madrid y Andalucía. "Esto es una realidad y hay que poner medidas para recuperar esa confianza, pero no es inmediato", han apuntado.

Así, han insistido en que "lo que los ciudadanos esperan de los políticos es que estén a la altura". "Hay que actuar con responsabilidad y no politizar las tragedias", han afirmado. "El ministro va a seguir al frente del ministerio dando repuestas y soluciones", han asegurado, y han agregado que Puente "solo tiene ese objetivo".

Han trasladado que "la manera de ser responsable es tomar cuenta y aportar datos a lo sucedido", por lo que ni va a dimitir antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ni lo van a cesar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno reducirá las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla hasta la instalación de un nuevo sistema de seguridad
  2. Muere el delantero del C.D. Tenerife Jesús de Miguel
  3. Feijóo dice que pactará con Vox si es necesario y advierte de que no cederá con la ley de violencia machista: "No voy a cambiarla"
  4. Trump anuncia que cortará 4.000 millones en ayuda militar a Israel a finales de año con las urnas electorales abiertas en EEUU
  5. Caos en los aeropuertos europeos: al menos seis vuelos reciben amenazas de bomba y aterrizan de emergencia
  6. El delegado de Gobierno en Cantabria denuncia a un concejal del PP por agredirle: "Me plantó una bofetada"