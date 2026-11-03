Ni dimisiones ni ceses en Transportes o Adif: Moncloa insiste en su defensa de Puente y pide "no politizar las tragedias"

Los detalles Fuentes de Moncloa han trasladado a laSexta que el ministro de Transportes "va a seguir al frente del ministerio dando repuestas y soluciones", y han agregado que Puente "solo tiene ese objetivo".

Tras el trágico accidente de Urda en Toledo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha rechazado dimitir, a pesar de las críticas. Moncloa respalda a Óscar Puente y pide no politizar la tragedia. Fuentes gubernamentales aseguran que ni el ministro ni el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, dejarán sus cargos. Aunque reconocen una "quiebra de la confianza" en las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afirman que se tomarán medidas para recuperarla. Insisten en que los políticos deben actuar con responsabilidad, y Puente seguirá buscando soluciones sin dimitir antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Casi una semana después del trágico accidente de Urda (Toledo), el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se ha vuelto a negar a dimitir pese a las voces críticas que piden su cabeza. Este martes lo ha vuelto a dejar claro no solo él, también ha insistido en ello Moncloa, que se aferra a su defensa de Óscar Puente y ha pedido "no politizar las tragedias".

Fuentes de Moncloa han asegurado a laSexta que el ministro no va a dimitir ni le van a cesar. "Tampoco está sobre la mesa en este momento la dimisión del presidente de Adif", Luis Pedro Marco de la Peña, han trasladado.

Desde Moncloa han querido dejar claro que "la alta velocidad es segura", aunque han reconocido que "hay quiebra de la confianza", sobre todo en las líneas que conectan Madrid y Andalucía. "Esto es una realidad y hay que poner medidas para recuperar esa confianza, pero no es inmediato", han apuntado.

Así, han insistido en que "lo que los ciudadanos esperan de los políticos es que estén a la altura". "Hay que actuar con responsabilidad y no politizar las tragedias", han afirmado. "El ministro va a seguir al frente del ministerio dando repuestas y soluciones", han asegurado, y han agregado que Puente "solo tiene ese objetivo".

Han trasladado que "la manera de ser responsable es tomar cuenta y aportar datos a lo sucedido", por lo que ni va a dimitir antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ni lo van a cesar.

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