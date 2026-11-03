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Sigue la última hora tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Accidente ferroviario

Los diputados de Vox se marchan de la comparecencia de Puente en el Congreso: "No queremos más muertes, más mentiras"

Los detalles "Le aseguro que este partido que está aquí va a hacer lo imposible para que usted pague ante un tribunal por cada una de las 116 muertes que ustedes han provocado ", ha dicho la portavoz del partido ultra Pepa Millán antes de levantarse e irse.

La diputada de Vox Pepa Millán durante la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la Diputación Permanente del Congreso.
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El de este martes era el día de las comparecencias del ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Pero, una vez más, Vox —que no suspendió la precampaña el día de la tragedia— ha vuelto a ser la nota discordante.

Tras la intervención de la portavoz del partido ultra Pepa Millán en la Diputación Permanente del Congreso, todos los diputados de Vox han dado golpes a la mesa y se han marchado. "No queremos más muertes, más mentiras y más traiciones", ha expresado Millán previamente.

"Le aseguro que este partido que está aquí va a hacer lo imposible para que usted pague ante un tribunal por cada una de las 116 muertes que ustedes han provocado ", ha dicho la diputada ultra.

Antes de esto, Millán ha cargado contra Puente y le ha asegurado que "a nadie le interesa cómo está usted". "Esto es un paripé, y las críticas de sus socios también lo son. Para tapar lo de Ceuta montaron el numerito de la vivienda. Para tapar ahora las muertes de su pésima gestión, nos trae un nuevo decreto", ha afirmado.

"¿Cuál ha sido la aportación de Óscar Puente en la red ferroviaria? Su proyecto político está matando a la gente. Le avisaron los técnicos, los maquinistas, las víctimas… No faltaron avisos, faltaron respuestas. Para el PSOE, el culpable es un obrero español", ha declarado. Millán ha asegurado que "no están buscando la verdad, están desesperados buscando un relato que salve mínimamente la campaña electoral".

Así, antes de abandonar la sesión de la Diputación Permanente, Millán ha apostillado: "No vamos a quedarnos aquí a ver cómo insulta a los españoles ni vamos a normalizar esta sesión como si fuera otra cosa más. Usted es el responsable político".

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