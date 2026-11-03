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Editorial MVT

Iñaki López, sobre la continuidad de Puente en el Gobierno: "Es un activo tóxico para su partido"

El presentador de Más Vale Tarde asegura que "Puente no será el culpable directo de las 115 muertes en Urda y Adamuz, pero sí es el responsable de que los trenes españoles sean incapaces de trasladarnos de forma puntual, fiable y confortable".

Iñaki López, sobre la continuidad de Puente en el Gobierno: "Es un activo tóxico para su partido"
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Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que, tras las tragedias de Urda y Adamuz, el Ejecutivo trabaja para "recuperar esa confianza quebrada por parte de los ciudadanos en la alta velocidad". Sin embargo, por el momento no ha hecho ningún movimiento en el seno del propio Gobierno y será Óscar Puente quien, al frente del Ministerio de Transportes, gestione la crisis durante las próximas semanas.

Sobre la continuidad del ministro, Iñaki López asegura que "Puente es ahora mismo un activo tóxico para su partido, para la campaña electoral de los suyos, para los trabajadores del ferrocarril y hasta para el que se santigua antes de coger un tren".

"Puente no será el culpable directo de las 115 muertes en Urda y Adamuz, pero sí es el responsable de que los trenes españoles sean incapaces de trasladarnos de forma puntual, fiable y confortable, o de que un sistema de seguridad se caiga 170 veces en un año y la excusa sea que ese desastre se ajusta a parámetros europeos", añade el presentador de Más Vale Tarde sobre el titular de Transportes, en la cuerda floja tras la tragedia acontecida la pasada semana en Toledo.

No obstante, también critica la doble vara de medir del Partido Popular: "Feijóo quiere vender imagen de seriedad y competencia a pesar del maltrato al que el Partido Popular sometió a las víctimas de Angrois, el metro de Valencia, el 11M o el Yak-42".

"Por cierto, hoy se cumple un año de la dimisión de Mazón de la Presidencia valenciana. Mazón hoy está aforado por el Partido Popular para protegerlo de la jueza de Catarroja. Está cobrando complementos por presidir una comisión sin actividad legislativa y disfruta de su oficina de expresidente en Alicante con asesores, escoltas y coche oficial. Dudo mucho que merezca ese derecho a tenor de su hoja de servicios", concluye Iñaki López.

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