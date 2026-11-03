Feijóo acusa a Sánchez de no dar el pésame al PP por la muerte de Fátima Báñez y el Gobierno asegura que mandó una corona a la familia

Los detalles El Ejecutivo afirma que el pésame se trasladó a la familia de la exministra y se envió una corona al tanatorio. Una corona que, según han informado fuentes del Gobierno a EFE, fue enviada por Sánchez en nombre de todo el Gabinete.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado a Pedro Sánchez por no ofrecer sus condolencias al partido tras la muerte de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda, Toledo. Feijóo, en una entrevista en Al Rojo Vivo, expresó su consternación por la pérdida de Báñez y lamentó no haber recibido una llamada o mensaje del presidente del Gobierno ni del ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, reconoció que algún miembro del Gobierno le envió un mensaje por WhatsApp. El Gobierno respondió que envió una corona de flores a la familia de Báñez en nombre de todo el Gabinete y trasladó sus condolencias, evitando entrar en polémicas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de no dar el pésame al PP por la muerte de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), a lo que el Gobierno ha respondido que mandó una corona de flores a la familia.

Feijóo se ha pronunciado así en una entrevista este martes en Al Rojo Vivo, donde ha afirmado: "El hecho de que personas conocidas, como Fátima Báñez, hubiesen perdido la vida, me sobrecogen".

El líder del PP ha lamentado entonces no haber recibido ninguna llamada ni ningún mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni del ministro de Transportes, Óscar Puente. "El Partido Popular no ha recibido el pésame del presidente del Gobierno ni del ministro de Infraestructuras. Oiga, qué menos", ha expresado, aunque ha reconocido que "algún miembro del Gobierno" le ha mandado un mensaje por WhatsApp.

Así, ha considerado que esto demuestra que el jefe del Ejecutivo tiene "un problema de talante y de entender que un presidente de Gobierno está por encima de las discrepancias políticas".

Tras estas palabras, el Gobierno ha asegurado que el pésame se trasladó a la familia de la exministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y se envió una corona al tanatorio. Una corona que, según han informado fuentes del Gobierno a EFE, fue enviada por Sánchez en nombre de todo el Gabinete.

Las fuentes del Gobierno han señalado que no querían entrar en polémica por este asunto pero sí han informado de esa corona enviada por Sánchez y de que el Ejecutivo trasladó sus condolencias a la familia de la exministra. Respecto a la posibilidad de que se organice un acto de homenaje a las víctimas con carácter de Estado, el Gobierno señala que se hará lo que decidan los afectados.

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