Rufián contra Junts por la vivienda: Turull le llama "invento de las cloacas del Estado" tras decirles "clasistas de mierda"

El contexto La discusión en redes sociales ha comenzado por la crítica de Turull a una portavoz del Sindicat de Llogateres, que ha reprochado a Junts su voto en contra de los decretos de vivienda.

El pleno extraordinario sobre los decretos de vivienda ha generado un tenso enfrentamiento entre Gabriel Rufián de ERC y Jordi Turull de Junts. Rufián acusó a Junts de ser "clasistas de mierda" tras las críticas de Turull a Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, quien había señalado a Junts por tumbar los decretos junto a PP y Vox y depender de la financiación de la patronal inmobiliaria. Turull respondió llamando a Rufián "un invento de las cloacas del Estado". En el Congreso, Rufián acusó a Junts de "pagar una deuda" con su voto, manifestando su deseo de que ERC no vuelva a pactar con ellos.

El pleno extraordinario de este viernes por los dos decretos de vivienda ha sido más bronco de lo habitual y el choque se ha trasladado también a las redes sociales. Concretamente, la tensión se ha elevado entre Gabriel Rufián y Jordi Turull, después de que el portavoz de ERC haya llamado a los de Junts "clasistas de mierda" y el secretario general de Junts haya respondido que Rufián es "un invento de las cloacas del Estado".

Rufián ha cargado en X contra los de Junts por las críticas que previamente Turull había dirigido a la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo.

La portavoz había cargado contra Junts por tumbar los decretos de vivienda junto a PP y a Vox, y había acusado al partido de Carles Puigdemont de depender "directamente de la financiación de la patronal inmobiliaria".

"Esperábamos argumentos de más peso, Carme Arcarazo. Demasiado fáciles incluso para ti", ha escrito Turull.

Rufián ha tildado a Junts de "clasistas de mierda" por estas palabras. Ante ello, Turull le ha preguntado al republicano si recuerda dónde está Cataluña y ha añadido: "Todo el mundo sabe que eres un invento de las cloacas del Estado, infiltrado primero en Súmate y luego en ERC. Tus insultos no nos hacen ni cosquillas".

Este choque llega después de que, en su discurso ante el Congreso, Rufián haya acusado a Junts de estar "pagando una deuda" con su voto: "Y esto es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas".

"Lo que me quede en política, que para algunos ojalá sea poco, me voy a esforzar mucho para que acaben en el ostracismo político, que no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes para nada. No quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo", les ha espetado Rufián.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido