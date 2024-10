Todavía no había arrancado la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados para abordar este asunto, cuando se ha colado en la sesión de control de este miércoles. Lo ha hecho a raíz de la pregunta del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián. A pesar de lo directa y escueta que era la cuestión -"¿Qué va a hacer?"-, la socialista no ha aclarado del todo los pasos a seguir para abordar esta problemática, más allá de las "frases motivacionales" dignas de "taza de desayuno" que ha lamentado el republicano.

Al parecer, la ministra no quería adelantarse al contenido de la comparecencia prevista, la cual ha calificado como "una posibilidad maravillosa de poder compartir todo esto". Sin embargo, ha tratado que cubrir el interrogante que planteaba Rufián "en una frase": "No vamos a parar hasta dar solución al problema de la vivienda. Este Gobierno no va a parar", ha clamado Rodríguez.

Entonces, y sin aclarar las políticas, la socialista ha asegurado que espera "poder contar con la colaboración" de ERC. Una colaboración la cual ella misma brindó "al gobierno de la Generalitat cuando estaba gobernado" por Pere Aragonés "y la misma colaboración que les ofrece hoy el president de la Generalitat, Salvador Illa, con quien ustedes también están colaborando en la programación, en el diseño y en la fortaleza de las políticas de vivienda", ha recordado la ministra.

Cuestión que ha argumentado en que "de esta tenemos que salir juntos, unidos y aportando todo lo que seamos capaces de aportar". "El Gobierno de España lo aportara todo. No vamos a parar. Y lo vamos a conseguir", ha sentenciado Rodríguez con una contundencia que no ha convencido a Rufián.

El republicano considera que "no necesitamos frases motivacionales" que se pueden "leer en una taza de desayuno" ante datos como que el "45% de los inquilinos es pobre porque pagan hasta el 70% de lo que ganan"; como que "en este país los jóvenes cobran de media 1000 euros, el alquiler de media es 1100 euros"; como que "en este país es complicadísimo comparar una casa, pero es facilísimo especular con una casa"; o el que señala que "en este país hay cuatro millones de viviendas vacías".

Es a raíz de esta última cifra que Rufián ha señalado que "quizás la solución no sea construir más vivienda" como "propuso [el popular, José María] Aznar". Asimismo, no ha desaprovechado la oportunidad para criticar algunas medidas anunciadas por el Ejecutivo para abordar la crisis de la vivienda. "Usted propone cheques indirectamente para los caseros", "negocio para los promotores" o que "los caseros sean solidarios". Aquí Rufián ha recurrido a su habitual ironía: "A mí, mi casero todavía no me ha llamado después de que le pidiera solidaridad".

Recurso del que ha vuelto a servirse para exponer las "tres soluciones" que hay a sus ojos. "Intervención del mercado, intervención del mercado e intervención del mercado", ha repetido el republicano antes de instar al Ejecutivo a topar precios "sobre todo el alquiler de pisos turísticos" o a expropiar "viviendas sobre todo a fondos buitres". Y lo más importante, "cabreen un poco a la derecha y ultraderecha, de una vez"

En su réplica, Rodríguez se ha mantenido y ha soltado algún dardo a sus socios de investidura. Por ejemplo y respecto al número de vivienda vacías, la ministra ha repreguntado a Rufián si "sabe dónde están" y si es "en lugares donde existe demanda": "Ahí es donde está la cuestión", ha afeado la socialista.

"Lo que tenemos que hacer es desarrollar la ley de vivienda que ustedes promovieron con el Gobierno de España", ha pedido Rodríguez, al tiempo que ha calificado la norma como "el mandato que tenemos por delante". Entonces, ha vuelto a cuestionar al vocal republicano si es que considera que su grupo lo hizo mal, a la hora de no ser "capaces de prever todo lo que dicen hoy que se puede hacer".

Y sobre esa norma algo coja, Rodríguez ha subrayado confiar en ella, así como "en las comunidades autónomas" -la aplicación del texto quedó a su discreción- "y especialmente en aquellas gobernadas por socialistas, como Salvador Illa". Sobre estas regiones asegura "que van a promover más vivienda". "España tiene que aspirar a un parque publico de vivienda de estándar europeo" y que "lo sea para siempre", ha aclarado Rodríguez, al tiempo que ha señalado que "esta es la política que defendemos los socialistas y en esta les esperamos".