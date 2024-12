Rufián afirma que Junts está "allanando" el camino para hacer presidente a Feijóo

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que Junts está "allanando" el camino para hacer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Gobierno, después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont deslizara la posibilidad de que no haya Presupuestos.

Puigdemont no descartó un escenario de elecciones anticipadas el martes en una entrevista en TV3 desde Bruselas, aunque añadió que el Gobierno de Pedro Sánchez sería capaz "de aguantar una legislatura sin Presupuestos ni aprobar una sola ley".

Preguntado por estas declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha recordado que en ERC llevan meses diciendo que "Feijóo será presidente con los votos de Junts". "Eso pasará, simplemente están allanando el camino", ha asegurado el portavoz parlamentario de ERC, que ha señalado que los "principales opinadores" de Junts en medios de comunicación están "blanqueando esta situación" y no hablan tampoco de las "votaciones antisociales" del partido de Puigdemont.

Por otro lado, preguntado sobre si apoya la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, sobre la que la Mesa del Congreso ha aplazado su decisión, ha dicho que está a favor, pero ha opinado que "se le está dando la importancia que no tiene" porque es una iniciativa que no es de obligado cumplimiento.

Sobre el mismo asunto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha limitado a decir que van a "seguir hablando con los grupos que apoyan al Gobierno" y a "seguir sacando las cosas que importan a la gente".