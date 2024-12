Puigdemont advierte de nuevo a Sánchez: "Si no cambian las cosas, no tiene sentido que sigamos apoyando al Gobierno"

Carles Puigdemont no puede "negar la evidencia" ante los incumplimientos que Junts observa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya investidura respaldaron a cambio de la asunción por parte del Ejecutivo de una serie de requisitos. A sus ojos, "si no cambian las cosas, no tiene sentido dar apoyo" como tampoco "negociar los Presupuestos".

Así se ha manifestado el expresident catalán en una entrevista desde Bruselas en TV3, en la que no ha dudado en recordar al Ejecutivo que desde su formación ya se les avisó "desde que empezó la relación" de que harían "balance". En esa línea, también ha recordado que mirarían "el grado de ejecución" de las inversiones "de las cuentas anteriores" y que en base a ello decidirían si en el Gobierno "son dignos" de su confianza para respaldar unos Presupuestos nuevos.

En esa línea, el neoconvergente destaca que "si no hay avances palpables" en Junts no pueden "seguir así", pues considera "hay una pérdida de tiempo" ya que en el PSOE "marean la perdiz". A raíz de ello se le ha cuestionado sobre la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas, lo cual considera "es un escenario que está", aunque matiza no saber "si es posible porque los socialistas han demostrado una capacidad de resistencia y poder muy grande".

Puigdemont también ha advertido a Moncloa de que un "portazo" a la propuesta de Junts para que el presidente se someta a una moción de confianza "habría llevado la legislatura al colapso". Por ello, considera que los socialistas han sido "prudentes" y han decidido "ganar un poco más de tiempo" a la hora de aplazar la decisión de la Mesa del Congreso sobre este asunto, en lugar de rechazar la proposición que asegura es "legítima y necesaria". De este modo, sostiene que "todas las opciones están abiertas".

Si bien asegura no querer sonar a amenaza pues desean dar "seriedadal tema", el líder de Junts asegura que de no celebrarse esta cuestión de confianza se tomarán decisiones: "No tramitarla tiene consecuencias que se puede imaginar", le ha dicho al entrevistador sin señalar de qué puede tratarse.

Preguntado sobre la aplicación de la ley de amnistía, Puigdemont asegura que "no está pasando" puesto que "no incluye a todos". "Está la amnistía judicial y política", ha dicho el expresident catalán. Respecto a la primera señala que hay "un problema con los jueces", lo cual considera es "grave". Aunque a sus ojos lo es más que "el Tribunal Supremo desobezca", mientras que "el silencio de Sánchez [en este asunto] es elocunete".

Por otro lado, explica a él les están "aplicando la amnistía política", ya que tanto el president actual de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, como Sánchez "se resisten" a ir a verlo a Waterloo: "A mi ello me tratan como el Supremo, como un delincuente", ha sentenciado, para acto seguido criticar que "Illa se reúne con todos menos con él".