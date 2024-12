El PSOE y Sumar deciden sobre la cuestión de confianza a Sánchez que plantea Junts tras el visto bueno de los letrados

La Mesa del Congreso de los Diputados se reúne este martes a las 10.00 horas para decidir si acepta tramitar la iniciativa de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Los miembros de la Mesa podrán decidir después de que los letrados de la Cámara Baja emitieran un informe donde no ponen trabas a que el pleno debata la iniciativa de Junts porque, de ser aprobada, "carecerá de impacto jurídico alguno".

En un informe fechado este lunes, víspera de la reunión en que la Mesa del Congreso calificará la proposición no de ley -paso preceptivo para que pueda ser debatida por el pleno-, los servicios jurídicos de la Cámara Baja concluyen que, "no habiendo precedentes" de iniciativas similares, será la Mesa a quien corresponderá "fijar un criterio".

Esta decisión deja en manos del PSOE y Sumar que se acepte la iniciativa. La Mesa está presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y cuenta con tres representantes del grupo socialista, que sumados a otros dos de Sumar conforman mayoría frente a los cuatro representantes con que cuenta el grupo popular. Dadas las últimas controversias, al Gobierno igual le conviene admitir a trámite la iniciativa para no cabrear a los de Carles Puigdemont, que han insistido en sus amenazas en las últimas semanas de hacer tambalear el Ejecutivo.

Fue Carles Puigdemont quien avanzó el lunes de la semana pasada que su partido iba a registrar ese mismo día en la Cámara Baja una proposición no de ley para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza ante su "falta de voluntad política" para llegar a acuerdos. Junts reclama ese debate entre las fuerzas parlamentarias porque solo el jefe del Ejecutivo, previa deliberación en el Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

No estaría pretendiendo sustituir "la facultad presidencial"

Así lo dejaron claro este lunes los letrados del Congreso al apuntar que la iniciativa de Junts "no" estaría pretendiendo sustituir "la facultad presidencial de plantear la cuestión de confianza, sino que simplemente estaría forzando el debate político y provocando un pronunciamiento de la Cámara que no sería vinculante" para Sánchez, "ni en un sentido ni en otro".

Pese a ello, se destaca que la Mesa del Congreso "ha ejercido su función de calificación respecto de este tipo de iniciativas desde la convicción de que las proposiciones no de ley, igual que las mociones, aun permitiendo un amplio margen de flexibilidad por su no vinculatoriedad, no están exentas de límites".

El informe de los letrados alerta de que el mecanismo promovido por Junts podría constituir "una moción de censura encubierta", pero también dice que el "carácter político" de las proposiciones no de ley impide apreciar en ellas vulneración de las competencias del Gobierno, por lo que, desde ese punto de vista, la de Junts debería admitirse a trámite.

Eso sí, propone en ese acaso añadir una coletilla que aclarara que su valor sería "puramente político" y no generaría en Pedro Sánchez "el deber jurídico de plantear la cuestión de confianza".