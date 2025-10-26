El PSOE carga contra la "sarta de mentiras" de Mazón ante un PP que pone el foco en la "semana horribilis" de Sánchez

¿Qué está pasando? Desde León, Sánchez ha calificado de "negligente" la gestión de la DANA y afirma que es "indecente" que Feijóo y Abascal mantengan a Mazón de presidente. Los 'populares' apuntan a la comparecencia del presidente en el Senado.

La semana política en España ha sido tensa, con el PSOE y el PP intensificando sus ataques. El PSOE ha centrado sus críticas en Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, por su gestión de la DANA, calificándola de "negligente". Pedro Sánchez ha señalado también a Feijóo y Abascal por su apoyo a Mazón. En respuesta, el PP ha intentado desviar la atención hacia Sánchez, anticipando una "semana horribilis" para él, con su comparecencia en el Senado. Además, el PSOE ha criticado la gestión de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, mientras el PP menciona la cumbre de Junts como un posible desafío al Gobierno.

Nueva semana de gran tensión política entre el PSOE y el PP. Nueva semana en la que ambas formaciones han pasado al ataque. En las que han tensado todavía más la cuerda. Una semana marcada por el aniversario de la DANA, con Carlos Mazón como objetivo de los socialistas junto a Moreno Bonilla y los cribados del cáncer de mama. Una, además, en la que Pedro Sánchez comparecerá en el Senado el próximo 30 de octubre.

Porque los dos grupos lo tienen claro. El PSOE ha puesto a Mazón en el foco, con Sánchez tildando su gestión de la DANA de "negligente". Así se ha expresado el presidente en un acto en León, en el que eso sí ha apuntado a Feijóo y a Abascal por el apoyo al president de la Generalitat: "Es indecente".

Sin embargo, la de Mazón es una gestión que a día de hoy, tras un año y con 229 muertos, sigue teniendo sus defensores. "El CECOPI estaba constituido y no se necesitaba al señor Mazón. Ni para eso ni para enviar la alerta", señaló Noelia Núñez en laSexta Xplica.

Afirmación la suya rebatida por la socialista Emma López: "Es lamentable que él, en el momento más duro de una comunidad, no estuviera y tengamos que aguantar esa arrogancia y esa sarta de mentiras".

Luego, los cribados del cáncer de mama en Andalucía, algo por lo que el PSOE apunta a Feijóo. "¿Alguien sabe dónde está? Al frente del PP no hay nadie", ha afirmado Sánchez.

Óscar López, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha recordado el discurso del 'popular' en sus primeros días al frente del PP: "Llegó diciendo que haría política para adultos y la ha hecho para ultras".

Ante esto, el PP ha tratado de poner en el foco a Pedro Sánchez en la que dicen será "una semana horribilis" para él. "Tendrá que ir a la comisión de investigación del Senado y tiene que saber, que es importante, que debe decir la verdad. Podrá esclarecer los delitos que ya conoce y que ha tapado diciendo la verdad, o podría cometer el delito de falsedad de testimonio", ha afirmado Elías Bendodo.

Además, han mencionado la cumbre de Junts, en una semana en la que la formación de Puigdemont se reunirá en Perpiñán tras subir el tono contra el Gobierno. "Un nuevo amago, a ver si esta vez golpean", ha insistido el 'popular'.

Un golpe que desde el PSOE esperan poder evitar para, como cuenta Óscar López, "seguir avanzando en acuerdos".

