Robles dice que España solo actuará en Ormuz en una misión "de paz con mayúsculas" bajo un paraguas internacional

Los detalles La ministra considera "desafortunadas" las palabras de Israel, que acusó al Gobierno español de estar con los terroristas, y pide que "en vez de dar lecciones" haga una apuesta "firme y comprometida por la paz".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que las Fuerzas Armadas españolas solo se desplegarían en el estrecho de Ormuz en una misión de paz respaldada por organismos internacionales, situación que actualmente no se da. En una entrevista, Robles destacó el compromiso de España con misiones de paz, como la de Naciones Unidas en Líbano. Además, respondió al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, calificando sus palabras de desafortunadas y subrayando el compromiso de España con la paz, evidenciado por sus 4.000 efectivos en misiones internacionales. Robles instó a Israel a comprometerse con la paz en Líbano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este lunes que las Fuerzas Armadas españolas solamente se desplegarían en el estrecho de Ormuz en una misión "de paz con mayúsculas", y con "un paraguas internacional de Naciones Unidas o de otros organismos". En este momento, señaló, "esa situación no se está dando".

En una entrevista en 'TVE', recogida por 'Servimedia', Margarita Robles reaccionó al posible despliegue de una misión internacional para el desminado del estrecho de Ormuz y asegurar su apertura al tráfico marítimo. Robles subrayó que España "está en todas las misiones de paz que hay en el mundo", y destacó en concreto el despliegue con Naciones Unidas en Líbano, "una zona muy conflictiva".

La ministra recalcó que el Gobierno siempre ha dicho que España participará en misiones de paz, "de paz con mayúsculas", que tengan además "un paraguas internacional de Naciones Unidas o de otros organismos". En este momento, señaló, "esa situación no se está dando".

Además, insistió en que España asume esta postura "desde la responsabilidad" de ser un país "firmemente comprometido con la paz, que por eso no ha apoyado esta guerra, que está apoyando a Ucrania", país este último al que avanzó que viajará mañana, para expresar su apoyo a Kyiv ante "una guerra que es ilegítima".

Y sobre el conflicto en Oriente Medio, en sus diferentes escenarios, aseveró que le producen "una enorme conmoción", no solamente por los costes económicos que está provocando a escala global el cierre del estrecho de Ormuz, sino también por "el coste en vidas humanas que se está produciendo", en lo que calificó de "guerras que no tienen ningún sentido".

Responde a Israel

La titular de Defensa también respondió al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, quien el domingo en sus redes sociales cargó contra el Ejecutivo español, al que acusó de no estar con la paz, sino con los terroristas.

Robles tachó de "absolutamente desafortunadas" las palabras del canciller israelí, y esgrimió que España "ha estado comprometida siempre con la paz", tanto en su apoyo al pueblo ucraniano, como en otros escenarios.

Actualmente, alegó, "hay 4.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas" en misiones de paz en el flanco Este, con la OTAN. Por ello, consideró que el gobierno de Israel "tiene que tener un respeto a la posición de España, que ha sido claramente comprometida con la paz".

"No hemos apoyado esta guerra del 28 de febrero, porque entendemos siempre que es por medio del diálogo cómo se desescalan los conflictos", añadió. Y en Líbano, lamentó el éxodo obligado de los ciudadanos libaneses del sur, y el panorama "desolador" que está provocando la ofensiva israelí contra Hizbulá. "Le pediría a Israel que, en vez de fijarse y dar lecciones al Gobierno español, que hiciera una apuesta firme y comprometida por la paz, en este caso en Líbano", concluyó.

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