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Guerra en Oriente Medio

Irán advierte que nunca entregará el control del estrecho de Ormuz: "Es nuestro derecho inalienable"

Los detalles El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní ha dejado claro que Irán "decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho".

Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz.Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz.Agencia EFE
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Irán nunca entregará el control del estrecho de Ormuz porque es un "derecho inalienable" de Teherán, ha dejado claro Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento.

"Irán decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho", algo que está a punto de quedar establecido por ley, ha añadido el político en declaraciones a la cadena británica BBC.

Según ha explicado, Irán presentará en el Parlamento un proyecto de ley, basado en un artículo de la Constitución, que abarca el medio ambiente, la seguridad marítima y la seguridad nacional, y "las fuerzas armadas lo implementarán".

El político se ha referido a Ormuz mientras aumenta la preocupación por el cierre de esta vía marítima estratégica, por donde pasa el 20% del petróleo que se consume a nivel global.

Azizi ha descrito este estrecho de gran importancia estratégica, que Irán ha logrado convertir en arma durante el conflicto, como "uno de nuestros activos para enfrentar al enemigo".

Según la BBC, Azizi es una figura clave en un parlamento dominado por los sectores más intransigentes, y también refleja el pensamiento de algunos de los altos cargos que están emergiendo en el nuevo orden surgido de esta guerra.

A dos días para el final del alto el fuego, y con Irán y Estados Unidos acusándose mutuamente de haber violado esa tregua, las conversaciones de paz en Islamabad previstas para este martes siguen en el aire y sin que los iraníes hayan confirmado su asistencia.

A la espera de estos contactos, se agudiza la crisis debida al bloqueo del estrecho de Ormuz, donde EEUU atacó y se apoderó este fin de semana de un buque iraní.

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