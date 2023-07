El Parlamento riojano ha derogado la Ley de Protección Animal de la comunidad a iniciativa del Partido Popular, al que se han unido los dos diputados de Vox, cuyo portavoz, Angel Alda, ha pedido que no sea un "lavado de imagen" y se deroguen otras, como la de Violencia de Género. La portavoz 'popular' Cristina Maiso ha defendido la tramitación por vía de urgencia, y en lectura única, por la "simplicidad" de la proposición de ley de derogación de esta ley, dado que sólo tiene un artículo. Para Maiso "es urgente" derogar esta ley, "mucho más que declarar un parque natural", en relación a la Ley del Parque Natural del Alto Najerilla aprobada por el pasado Gobierno socialista.

Ha argumentado que la ley "está generando muchos problemas y no está sirviendo a la finalidad para la que nació". "Una inseguridad que hace que no pueda permanecer ni un minuto más", ha aseverado recordando que el Partido Popular "siempre se opuso" a ella. "Estamos aquí porque el PP tiene el mandato de hacer cambiar las cosas", ha dicho al tiempo que ha anunciado que "fomentará un proceso para tener una buena ley que respete a los animales y los derechos de los sectores que trabajan en ellos". Se ha apoyado en que la ley entra en "contradicción" con la estatal, que entrará en vigor en septiembre y "no ha acabado con el abandono animal", además de que "en su tramitación no se escuchó al Consejo Consultivo".

El primer "desajuste" que ha citado es que "no diferencia entre animales de compañía y de uso". "En La Rioja no queda excluido ningún animal y la nacional excluye los usados en actividades especificas, deportivas, pastoreo o de caza", ha indicado. En cuanto a la esterilización, ha explicado, "la ley riojana marca su obligación y la estatal dice que se promocionará". Con respecto a la muerte de un animal, la autonómica indica que será necesario un certificado veterinario que determine que no ha habido signos de violencia, cuando la estatal sólo marca la baja por muerte.

"La primera de las vergüenzas del PP"

Ha creído que hay que poner, "al menos, en entredicho", que los animales queden desprotegidos porque si ocurren casos de maltrato, ha dicho, se puede aplicar el código penal; y está en vigor el reglamento de identificación de los animales. El socialista Jesus María García ha visto una "metamorfosis" en Capellán, que anunció "guante blanco" y "lo primero que hace es presentar una proposición para derogar derechos". Le ha recordado que en su discurso anunció "enmendar" la ley. "No sé si se da cuenta que lo que hace es despreciar el trabajo de la sociedad riojana", le ha dicho señalando la presencia, en el debate, de la Asociación Protectora de La Rioja que hizo un "trabajo tremendo" para presentar la ley frente al Parlamento con 24.000 firmas.

También, ha dicho, "tira por el suelo" el trabajo de los diputados la pasada legislatura, con ponencias y enmiendas, algunas transaccionadas entre varios partidos en dos años y siete meses de tramitación. "Hay personas, que son las que menos, que tienen a los animales como en campos de concentración y ahora les dejan el campo abierto", ha recriminado. "La primera de las vergüenzas del Partido Popular", ha creído la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien ha visto que "nos encontramos ante la derogación de la ley que responde a una iniciativa legislativa popular; una ley que importaba, por tanto, a los ciudadanos".

Ha añadido que se hace con "agosticidad" porque "querían anunciarlo durante la campaña electoral". Le ha preguntado a Capellán que le parece "gobernar para unos pocos". "Ustedes vienen aquí a decir que les importa un bledo el bienestar animal", ha añadido creyendo que "podían haber optado por el camino de la reforma" de la ley. El diputado de Podemos, Raúl Pérez, le ha advertido al presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, que ha comenzado la legislatura "por una senda muy peligrosa". "Nos traen la derogación de una ley fruto de una iniciativa legislativa popular y lo hacen por lectura única", ha señalado.

Además, ha calificado la derogación de esta ley como una "chapuza". porque La Ley de Protección Animal estatal entra en vigor el 29 de septiembre, por lo que, mientras tanto, va a haber "un vacío legal sin precedentes en La Rioja" y se deja "la puerta abierta al sacrificio, al abuso y al maltrato de nuestros animales". Ha terminando con una cita de Paul Mcartney: "Puedes juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en la que trata a sus compañeros animales". El portavoz de Vox, Angel Alda, ha visto que derogar una ley con un "efecto tan limitado" es un "lavado de imagen" del PP, por lo que ha pedido al presidente 'popular', Gonzalo Capellán, "plazos para derogar otras leyes indeológicas".

En este sentido, se ha referido a la Ley de Igualdad, la Memoria Democrática, la Ley Trans, de Cambio Climático y Contra la Violencia de Género. Así pues, ha mostrado su "agrado" y ha confiado en que "esto sea algo más que un gesto" y el Partido Popular "se aleje de los planteamientos auspiciados por la izquierda". Ha celebrado "públicamente" la derogación de esta ley y ha reclamado al Partido Popular que no abrace la ley nacional, dado que "perjudica españoles honrados que cuidan a los animales".

En este sentido, no ha entendido que una de las razones que esgrima el Partido Popular para la derogación es que es incompatible con la ley estatal, que entra en vigor en septiembre. Alda también ha aprovechado para clamar al PP: "No somos el enemigo, pero nos tratan como tal", usando el concepto de enemigo de Carl Schmitt. Ha cerrado el debate la consejera de Agricultura y Ganadería, Noemí Manzanos, para "recoger el guante" y, "desde una actitud de trabajar desde el consenso con las entidades", comprometerse a traer al Parlamento una nueva ley en el mes de septiembre.