La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, envió en una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la dura advertencia de la Comisión Europea sobre sus planes para Doñana, emplazándole a encontrar un "espacio de entendimiento" para tratar de frenar la iniciativa.

En una carta a la que ha tenido acceso laSexta, y fechada el 20 de marzo, la vicepresidenta remite el apercibimiento de la Dirección General de Medio Ambiente al Palacio de San Telmo, una misiva en la que se advierte de nuevas sanciones en el caso de que salga adelante la ley que legaliza los regadíos ilegales. "Te remito la nueva carta enviada por la Comisión advirtiendo duramente contra la nueva iniciativa que, de manera incomprensible, está auspiciando tu gobierno", escribe Ribera.

La vicepresidenta indica que han comentado "en reiteradas ocasiones" la importancia medioambiental de Doñana y que confía en poder "encontrar un espacio de entendimiento lo antes posible".

El presidente de la Junta dijo ayer, ante las críticas del Ejecutivo por el plan que ha sacado adelante con Vox, que en ningún momento se habían producido contactos oficiales con el Gobierno central, algo que esta carta desmiente.

Fuentes del Gobierno señalan que no ha habido una respuesta oficial del Ejecutivo andaluz, como tampoco una conversación entre la ministra y el presidente Moreno. Sí ha habido reuniones entre el 'número dos' de Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, donde el Ministerio ha insistido en que frenen el plan, sin éxito.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido este jueves en que el Gobierno hará "lo que sea preciso" para salvar el ecosistema "de las manos del PP y Vox", algo para lo cual van a analizar todas las vías disponibles.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sumado presión, afirmando que las actuaciones del Parlamento "contravienen el comité de expertos" en una "política irresponsable" motivada por intereses electorales a corto plazo. "¿Dónde está Feijóo ante este debate?", se ha preguntado.

Desde el PP, el portavoz de campaña, Borja Sémper, ha subrayado que es "ineludible" tener una "sensibilidad extraordinaria" con el medioambiente y "singularmente con Doñana", pero ha defendido la proposición de ley que ayer PP y Vox comenzaron a tramitar. "Desde ayer he intentado ver la proposición de ley, la he podido solo ver en diagonal -por ser honesto, no soy un experto y tampoco conozco en detalle como digo-, pero lo que he tenido oportunidad de leer habla de una proposición de ley de reordenación del territorio, de territorios, de zonas, de fincas que están a 30, 40 kilómetros del paraje de Doñana y que pretende regularizar una situación que lleva décadas sin ser abordada correctamente y esta proposición de ley lo que pretende es hacerlo", ha indicado.