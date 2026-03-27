"La revuelta española contra Trump": 'The Wall Street Journal' mira a España y dedica un artículo al 'no a la guerra' de Sánchez.

¿Qué han dicho? El medio estadounidense considera el presidente del Gobierno "el abanderado de la oposición política occidental al líder de Estados Unidos".

El "no a la guerra" de Pedro Sánchez ha resonado mundialmente, con el diario estadounidense 'The Wall Street Journal' destacándolo como "el líder europeo que le dice no a Trump". Aunque Sánchez ha evitado un enfrentamiento directo con el presidente estadounidense, ha mantenido su postura firme contra la guerra en Irán, calificándola como un error. Su posición ha sido bien recibida por algunos, como Irán, que ha mostrado apertura a permitir el paso de buques españoles por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Trump ha criticado duramente a España y amenazado con cortar el comercio. A pesar de ello, los líderes del G7 han respaldado a Sánchez, exigiendo la apertura del estrecho para aliviar la crisis económica mundial.

El 'no a la guerra' de Pedro Sánchez ya ha dado la vuelta al mundo y dejando huella. Si Turquía se deshacía en afectos por España en los primeros compases de la guerra de Irán, ahora el rotativo estadounidense 'The Wall Street Journal' no ha dudado en lanzar al socialista español en su portada.

"La revuelta española: el líder europeo que le dice no a Trump", titula el diario, que además dice que Sánchez "se ha convertido en el abanderado de la oposición política occidental al presidente de Estados Unidos".

Pese a esto, el español, durante la entrevista realizada con el periódico, no ha dudado en correr un tupido velo y evitar un choque con su homólogo americano. "Los aliados son amigos. Podemos tener desacuerdos puntuales, pero lo importante es que nos digamos la verdad, pase lo que pase", asevera el socialista.

Eso sí, insiste en su postura, la que no ha abandonado durante estos 28 días que ha durado el conflicto bélico para el que aún no hay un horizonte final. "En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos", ha sentenciado. "En este mundo donde las decisiones se guían cada vez más por el impulso, desde España ofrecemos lo contrario: ofrecemos previsibilidad", ha agregado.

Pese a que la posición de Sánchez ha sido alabado por muchos, incluido Irán, que este jueves se mostraba abierto a permitir el paso de buques españoles por el estrecho de Ormuz, el principal punto de disputa durante este conflicto, Trump ha sido muy claro con respecto a la postura española y no ha dudado en lanzar duras críticas.

El G7 suscribe el 'no'

Incluso llegó a amenazar con cortar todo el comercio con el país tras conocer la opinión de Sánchez. "Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda y otras en absoluto. España ha sido terrible", ha insistido el líder republicano. Aunque de nada ha servido para que otras potencias europeas también se plantaran contra su plan belicista.

Este mismo viernes, los líderes del G7 se plantaban ante su secretario de Estado, Marco Rubio, para suscribir el 'no a la guerra' de Sánchez y exigir la apertura del estrecho de Ormuz que ha llevado a una crisis económica mundial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.