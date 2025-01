Al menos 50 migrantes muertos en un cayuco que iba hacia Canarias

Al menos 50 migrantes han fallecido tras "trece días de angustiosa travesía" en un cayuco que se dirigía al archipiélago canario, según ha apuntado la activista Helena Maleno de la ONG Caminando Fronteras en su perfil de la red social X. De ellas, hasta 44 serían de origen paquistaní, ha detallado. Más tarde, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha instado a tomar decisiones ante esta problemática que asola la región en declaraciones a la Cadena Ser.

"Tragedia. Mueren cincuenta personas en un cayuco que se dirigía a las Islas Canarias, cuarenta y cuatro de las víctimas eran paquistaníes. Pasaron trece días de angustiosa travesía sin que llegará el rescate", ha escrito Maleno en su publicación a primera hora de este jueves.

La portavoz ha explicado a EFE que en su organización acaban de tener noticia de la tragedia, porque las autoridades marroquíes consiguieron rescatar este miércoles a 36 supervivientes de ese cayuco. Según apunta, las primeras informaciones que maneja esta ONG indican que la embarcación había partido con 86 ocupantes, aunque no descarta que pudieran ser más, y que había pasado ya trece días en el mar. A bordo iban un mínimo de tres mujeres, entre ellas una adolescente que ha sobrevivido.

Los ocupantes del cayuco accidentado eran en su mayor parte asiáticos. De hecho, desde hace meses, la autoridades policiales españolas han constatado que cada vez son más los emigrantes de Pakistán, Afganistán, Siria y Bangladés que se juegan la vida en la Ruta Canaria, casi siempre en cayucos que zarpan desde Mauritania.

El asunto está bajo investigación, porque las personas de esa nacionalidad (y las de Somalia, que también empiezan a aparecer en la Ruta Canaria) mayoritariamente intentaban hasta ahora entrar en Europa por el Mediterráneo o por la ruta de los Balcanes.

Si bien el servicio español de Salvamento Marítimo no tiene información sobre este naufragio, porque sus medios no han intervenido en el rescate de los supervivientes, a cargo de Marruecos, la confirmación desde el Gobierno regional no se ha hecho esperar. Ha sido el consejero 'popular' de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, el encargado de hacerlo en una entrevista a la delegación de la cadena radiofónica precitada en Las Palmas.

Tras calificar el suceso de trágico, Hernández Zapata ha instado a las fuerzas políticas a "tomar decisiones" ante el "gravísimo problema" que hay "en Canarias con la inmigración, donde día sí y día conocemos nuevos fallecidos", ha lamentado.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha reposteado la publicación de la activista que ha acompañado con su "pesar" por estas "últimas víctimas". Además, también ha hecho un llamamiento a actuar: "No se puede ser solo testigos. El Estado y Europa tienen que actuar. El Atlántico no puede seguir siendo el cementerio de África. No pueden seguir de espaldas a este drama humanitario".

Un drama que confirman las cifras de fallecimientos registradas en rutas migratorias durante el pasado año. Según la organización a la que pertenece la misma Maleno -Caminando Fronteras-, fueron 9.757 las personas que murieron en pateras o cayucos tratando de llegar a Canarias, lo cual supone casi 30 muertes diarias de media. De esta manera, la ruta Mauritania-Islas Canarias se ha convertido en la más mortífera del mundo, tras haberse llevado un 63% más de vidas respecto al 2023.

De todos los fallecidos, hasta 1.500 eran niños y adolescentes, mientras que en 131 embarcaciones de las llegadas al archipiélago todos sus ocupantes perdieron la vida a bordo. Una cifras que revelan el drama por el que millares de personas pasan en búsqueda de un futuro mejor.