Santiago Abascal vuelve a lanzar otro órdago al Partido Popular y les advierte que "abandonarán inmediatamente" los gobiernos autonómicos que comparten si los de Feijóo aceptan cualquier reparto de los menores migrantes llegados a Canarias.

El líder de Vox ha sido muy tajante en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, donde avisó a Feijóo de las consecuencias de aceptar ese reparto. "Nosotros no vamos a colaborar con la estafa de la dirección del PP y del señor Feijóo a sus propios votantes", ha indicado.

Así lo ha afirmado asegurando que no habría "otro remedio": "Se considerarán rotos, porque no cabe otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de 'menas'".

"Si quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga, no es un problema, o sí es un problema, pero que nos lo diga ya y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente", ha concluido con su segundo órdago a los populares después de la llegada de 2.500 menores migrantes a las Islas Canarias y un posible acuerdo nacional para repartirlos entre comunidades.