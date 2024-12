Termina sin acuerdo la reunión sobre la acogida de menores migrantes entre Gobierno, PP, Canarias y Ceuta

La reunión entre el Gobierno central, el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta para abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre las comunidades autónomas ante el colapso que sufren esos dos territorios ha terminado sin acuerdo, según han indicado fuentes presentes en la misma a laSexta.

Fuentes del Ministerio de Juventud han asegurado a laSexta que el PP solo contempla la reforma del artículo 35 si el Gobierno acepta su marco migratorio, que es "muy parecido al de Vox". Añaden que los 'populares' quieren "una política segregadora entre españoles y extranjeros" que no van a aceptar.

A la salida de la reunión, la ministra de Juventud, Sira Rego, ha asegurado que la "voluntad" del Gobierno sigue firme pese a no alcanzar un acuerdo: "La voluntad del Gobierno está ahí. Estamos en disposición de transferir 50 millones de euros a Canarias". Por otro lado, Rego ha cargado contra la postura del PP en la reunión: "El PP está dando la espalda a los derechos de niños. Es muy preocupante asumir la agenda de Vox".

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apuntado que mantendrán conversaciones este viernes con los representantes de Ceuta y Canarias en busca de un acuerdo: "El PP no está por la modificación del artículo 35. Mañana seguiré hablando con Ceuta y Canarias".

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha preferido no señalar culpables de la falta de acuerdo, pero insiste en la urgencia de alcanzar pronto una solución: "Creemos que es necesario asumir que esto compete a toda España. Canarios y ceutíes no deberían sentirse desamparados. El espíritu de la constitución habría que solucionarlo, pero no quiero asignar errores. Espero que se consiga un acuerdo".

Por su parte, el Partido Popular sigue firme en su intención de llegar a un acuerdo a través del entendimiento que alcanzaron Alberto Núñez Feijóo y el presidente canario, Fernando Clavijo, el pasado septiembre. "El Gobierno de España no ha traído ni una propuesta. No acepta el convenio de Feijóo y Clavijo y su única opción es la reforma del artículo 35. No se arregla dando dinero y desentendiéndose", ha explicado a su salida el portavoz popular, Miguel Tellado.