Una "guerra sucia", "chantajes" y una dirección "sin preparación": las razones de Gallardo para abandonar Vox

El exportavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha explicado este miércoles las razones que lo llevaron a dejar su cargo este lunes. En una entrevista a la Cadena Cope, ha asegurado que Vox es un partido que no tiene problemas en renunciar a sus principios, así como que irse no estaba en sus planes, de hecho, sostiene que casi le han ido empujando. Unas explicaciones que agravan aún más la crisis en la formación que lidera Santiago Abascal, quien, sin embargo, dice que esto pasa en todos los partidos, unos se van y otros vienen.

"He vivido situaciones dantescas"; "te hacen zancadillas"; "se está haciendo guerra sucia"; "si me dan a elegir entre mi dignidad y el cargo, pues no voy a transigir"; "no se cuida el capital humano"; "tenemos los parlamentos divididos entre facciones"; o "hay un goteo de dimisiones", son solo algunas de las frases que ha dejado Gallardo y que demuestran que los problemas en Vox no son menores.

Gallardo lo tiene claro al asegurar que "hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas" y "que no tiene la preparación para el cargo que tiene". De esta manera, el exvocal señala de forma directa a la dirección de la formación sobre la que asegura le han "tocado las narices más de la cuenta". Si bien, Garrido apunta, en especial, a su secretario general, Ignacio Garriga, de quien explica "está acostumbrado a tratar así a estas personas, pero eso es porque no me conoce a mi: "Yo nunca actúo bajo chantaje", ha zanjado.

Los desencuentros parten de 2023, cuando la dirección había decidido renunciar a su protocolo contra el aborto en Castilla y León. En esa línea, ha explicado que "se nos llena la boca con los principios, pero a la dirección en ese momento no le importaron mucho los principios". Una falta a la que se suman los malos resultados. Entonces, ha mandado un recado a Abascal animándole a que "reflexionen por qué socios están teniendo éxitos electorales en otros países y aquí nos damos con un canto en los dientes con sacar un 15%".

Mientras tanto y, al menos, hasta el momento, Abascal normaliza el chaparrón argumentando que "en Vox pasa lo que en todos los partidos, unos vienen, les damos la bienvenida, otros se van". De hecho, denuncia que cualquier salida de la formación que dirige se magnifica, puesto que van a por ellos ya que, según él, son el futuro.