Torres critica el "no permanente" del PP al drama migratorio y defiende la reforma de la ley

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la posición tomada por el PP tras conocer el acuerdo entre el Gobierno y Canarias para el reparto de menores migrantes no acompañados. "El PP ha estado permanentemente en el 'no'", ha expresado con contundencia el ministro, que ha recordado que "el PP se equivocó al no admitir a trámite la proposición de ley por cuestiones humanitarias".

"Hoy dicen que si no hay financiación o consenso en la distribución no lo van apoyar. Pues financiación hay y ha habido siempre. Hemos respondido incluyendo sus peticiones en los textos y siempre dicen que no", ha denunciado el canario. "Hoy hemos tenido una reunión con el presidente de Canarias con nueva propuesta y vamos a trabajarla sabiendo que el PP previsiblemente como ha hecho hasta ahora va a negarse a apoyarla", ha sentenciado Torres.

Este jueves, el Gobierno y Canarias se han dado 10 días para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre comunidades que supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta, sin cambiar la ley de extranjería.

No obstante, el ministro ha explicado en ARV que la reforma de la ley sigue siendo una de las prioridades del Gobierno porque sería una "medida definitiva". Una reforma que el Gobierno sigue "trabajando con otros grupos". "Estamos poniendo toda la carne en el asador", ha defendido el socialista insistiendo en que ojalá el PP pensara en la parte humanitaria. "El PP que gobierna en Ceuta, Melilla y Canarias (y también en otras comunidades) creo que se equivocó gravemente en no admitir a trámite la proposición por cuestiones de humanidad y de justicia", ha sentenciado el ministro.

.