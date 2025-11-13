Renfe buscará una fórmula jurídica para seguir pagando las devoluciones con el método actual pese a la enmienda del PP

El contexto Este jueves, el Congreso de los Diputados ha aprobado una enmienda aprobada por el PP para que la empresa pública vuelva a su sistema de devolución anterior: pagar el billete íntegro cuando el retraso supere la media hora y el 50% si es de 15 minutos.

El Partido Popular ha logrado que el Congreso apruebe una enmienda para revertir los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe a su estado anterior al 1 de julio. La modificación de Óscar Puente permitía devoluciones por retrasos con mayor demora, pero la nueva medida, apoyada por Vox, Junts, ERC y Podemos, restablece las políticas de reembolso vigentes desde 1992. Renfe, sin embargo, planea explorar vías legales para mantener la política actual, argumentando que es más beneficiosa para los usuarios. Según Renfe, la nueva política habría ahorrado 30 millones de euros en 2023, lo que explica el respaldo del ministro de Transportes.

Desde el pasado 1 de julio, gracias a la modificación de Óscar Puente, la compañía pública devolvía el importe íntegro de un billete al viajero si la salida del tren se demoraba más de 90 y abonaba el 50% del mismo si el retraso llegaba a la hora. No obstante, gracias al apoyo de Vox, Junts, ERC y Podemos, ahora se volverá a la política de reembolsos anterior, la que estaba vigente desde el inicio del AVE en 1992 y por la cual se abonaba el billete completo de un viaje por un retraso de media hora y el 50% por una demora de 15 minutos.

Ahora bien, Renfe ha afirmado que evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las devoluciones de la manera actual porque defienden que son las más ventajosas del sector para los usuarios. "Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España", sostiene la compañía achacando que esta medida solo se le aplica a ellos y no a otras empresas como Ouigo e Iryo.

Según unas cuentas de la compañía recogidas por la Agencia Efe, esta nueva política de devoluciones, en 2023, habría hecho ahorrarse a Renfe 30 millones de euros y de ahí el férreo respaldo del ministro de Transportes al primer cambio en el régimen de reembolso que, pese a la enmienda aprobada, Renfe buscará mantener.

