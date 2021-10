Más País lleva hoy al Congreso su propuesta de ley para regularizar el consumo de cannabis en España. Si bien, a priori no cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante.

El objetivo de la formación liderada por Íñigo Errejón es que el consumo "esté regulado por el Estado, y no por las mafias", como ocurre ahora. Así lo ha defendido el diputado en una entrevista en 'RTVE', en la que además ha recordado los impuestos que se podrían recaudar.

"En primer lugar, es una cuestión de salud. Para regularlo, etiquetarlo, que solo lo consuman los mayores de edad y lo vendan en establecimientos regulados. Además, se podría gravar con el mismo impuesto que el tabaco, el 35%", ha explicado al respecto. Asimismo, ha cuestionado que haya gente que "prefiera que (los ingresos) vayan a las mafias que a la sanidad" española, a través de la recaudación fiscal.

Pero estos argumentos no parecen convencer al PSOE, el partido con mayor representación parlamentaria. Según ha indicado su portavoz, Héctor Gómez, no van "a avanzar en iniciativas que provoquen una distorsión de la subcomisión que se ha creado el efecto". Sí ha querido dejar claro que su "propósito es dialogar" y "consensuar un entendimiento".

Más partidario a apoyarlo se ha mostrado Gabriel Rufián. El diputado de Esquerra Republicana ha asegurado que no conoce a "ningún grupo que fomente el consumo de drogas" y ha recordado que el hecho de "no regularlo no lo va a hacer desaparecer". En la misma línea se han pronunciado en Ciudadanos, que además han mostrado su sorpresa por la negativa de los socialistas. También votarán a favor la CUP y Junts per Catalunya.

La propuesta de Más País ampara el consumo recreativo para mayores de edad en la vía pública y permite su tenencia "sin realizar ostentación hasta 10 veces la cantidad necesaria para el consumo diario". Además, reconoce el derecho de asociación para su uso y cultivo y determina que las "tiendas de cultivo o grow shops" tendrán que darse de alta en el registro de Actividades Económicas.

Han puesto sobre la mesa, además, la creación de un impuesto especial y una Agencia Estatal del Cannabis que dependa del Ministerio de Hacienda. Lo que no se contempla es la promoción publicitaria ni la incitación al consumo de la sustancia, como ya se prohibió con el alcohol y el tabaco.

El consumo del cannabis en España

El Observatorio Europeo de Toxicomanía apunta que España es el tercer país con mayor consumo de este tipo, por detrás de Portugal y Luxemburgo. Además, la encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), del Proyecto Hombre, revela que un 68,1 % de los estudiantes de 14 a 17 años opina que es muy fácil o fácil obtener cannabis.

Según los datos recogidos por EFE de la encuesta EDADES, unos 3,2 millones de españoles de entre 15 y 64 años consume habitualmente cannabis y, a pesar de la legislación prohibicionista, su uso no ha dejado de crecer en los últimos 25 años.

El estudio EDADES - que observa la evolución de las prevalencias de consumo de alcohol, tabaco, hipnosedantes y drogas psicoactivas de comercio ilegal- indica también que es la sustancia con mayor prevalencia de consumo en nuestro país entre los 15 y los 64 años. Un 37,5 % de los encuestados reconoce haberlo consumido en alguna ocasión y un 2,9% lo ha consumido diariamente en el último mes.