Bárbara Rey desvela el motivo por el que se terminó su relación con el rey emérito: "Si él hubiese hecho lo más mínimo..."

Bárbara Rey ha tenido que revivir momentos muy duros a la hora de escribir sus memorias y hay fantasmas del pasado que le siguen acechando. En la presentación de su libro, la vedette asegura a los periodistas que hay ciertas cosas de las que hoy se arrepiente. "Lo que más me ha removido ha sido hablar de la situación que atravesé con el rey (emérito) cuando, influenciada, tomé la decisión de grabarle", reconoce en esta rueda de prensa de la que se hace eco Aruser@s.

"Yo estaba recibiendo llamadas de él desde que tenía 27 años y me dejaba todas las llamadas grabadas en el contestador y yo siempre lo borré, nunca lo guardé. Nunca tuve la intención de hacerle nada que fuera en contra, pero me llevó a un extremo límite, tanto mi situación personal como con él. En mi fuero interno, siempre me hubiera gustado no haberlo hecho", confiesa, haciendo referencia a unos vídeos que ella misma grabó y con los que presuntamente chantajeó a Juan Carlos I.

A pesar de ello, sí que hay algo que le echa en cara: "Igual que tuvo la valentía de llamarme y entrar en mi vida, tendría que haberse preocupado de por qué habían ocurrido estas cosas". "La relación se termina justo por eso. Si él hubiese hecho lo más mínimo, eso se habría quedado ahí parado, habríamos hablado y, posiblemente, habríamos continuado", asegura.

Sin embargo, la vedette asegura que ella ha dormido "en más portales que palacios". "En palacio he estado como más de paso", añade.