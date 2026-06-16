La realidad desmonta al PSOE tras denunciar "distintas velocidades" de la justicia ante la izquierda y la derecha

Los detalles En tres ejemplos de causas que ahora afectan al entorno del presidente o al partido —los casos de su esposa, su hermano y el caso de Leire Díez y las cloacas del PSOE— todos son plazos habituales.

Como si fuese Toretto en la película 'Fast and Furious', así es (a veces) la Justicia para el PSOE. Porque denuncian sus "distintas velocidades" y su "doble rasero". Las "prisas" cuando las causas judiciales afectan a la izquierda, y la lentitud cuando son contra la derecha. Se quejan de que mientras el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es imputado y en siete días ya le han citado a declarar, otros como el exministro de Hacienda 'popular' Cristóbal Montoro llevan un año esperando esa misma llamada. O que mientras Begoña Gómez ya cuenta con dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, todavía no hay ningún informe sobre Alberto González Amador.

Han llegado a poner en duda estos días aquello de que "la Justicia es ciega", que sea igual para todos. Pero, ¿y de rápida? ¿Se han acelerado los plazos en los casos que ahora afectan al PSOE? Se basan en comparaciones, que al final es la forma de ver si los plazos se acortan en función de los procesados. Y la verdad es que cuesta sacar esa conclusión.

En tres ejemplos de causas que ahora mismo afectan al entorno del presidente o al partido: los casos de su esposa y su hermano, ambos investigados desde hace dos años, y el caso de Leire Díez y las cloacas del PSOE, tan reciente como que hace menos de un año que fue formalmente imputada. Todos son plazos habituales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso mascarillas, el de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, pasaron menos de tres años desde la actuación de la Fiscalía —en 2022— hasta el juicio.

Evidentemente depende de la complejidad del caso. Si son causas complejas o macrocausas como la Gürtel, los ERE o la Púnica los plazos van a dilatarse hasta una década por la cantidad de testigos, investigados y pruebas a analizar. Pero si se juzgan causas sencillas —como el caso de Jaume Matas— como mucho llega a los tres años.

Así que de todos los que tiene ahora mismo abiertos el PSOE, el más largo —a pesar de tener solo una pieza— es el caso Koldo, que va para tres años y Anticorrupción acaba de pedir una nueva prórroga. Sin embargo, el caso Plus Ultra, en el que se investiga a Zapatero por posible tráfico de influencias en el rescate. Si la citación ha sido tan rápida es porque llevaba meses bajo secreto y, por lo tanto, la instrucción ya estaba muy avanzada cuando se levantó hace un mes.

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