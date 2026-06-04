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Caso Leire

Raquel Ejerique, sobre el caso Leire: "El silencio no está beneficiando políticamente al Gobierno, ni a los ciudadanos"

"Cuando impera el silencio genera todavía más desconcierto y más dudas", opina Raquel Ejerique, que considera que "finales de junio ya es muy tarde" para que el Gobierno de explicaciones sobre el caso Leire.

"Cuando impera el silencio genera todavía más desconcierto y más dudas", opina Raquel Ejerique, que considera que "finales de junio ya es muy tarde" para que el Gobierno de explicaciones sobre el caso Leire.

Continúan conociéndose detalles del sumario del caso Leire, entre ellos las tres citas que habría tenido la 'fontanera' del PSOE con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Desde el Gobierno salen en defensa de González y aseguran que en ningún momento hubo presión por su parte a los agentes de la UCO.

Raquel Ejerique señala que "el Gobierno ha sido muy claro y contundente hasta el caso Santos Cerdán, que le pilló totalmente desprevenido". Ante el caso Leire, señala que el Gobierno ha hablado de "respeto a la Justicia", pero "faltan muchas equis por despejar".

"Cuando impera el silencio genera todavía más desconcierto y más dudas", apunta Raquel, que asegura que "da la sensación de que no hay argumentación" y que "finales de junio ya es muy tarde para sacar de dudas a los ciudadanos y dar una explicación plausible".

Por todo ello, la periodista considera que "el silencio no está beneficiando políticamente al Gobierno, ni por supuesto a los ciudadanos".

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