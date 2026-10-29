Jesús Domínguez cree que los accidentes de Adamuz y Urda se "incubaron" en Angrois: "El Estado miró a otro lado y como no cambien las cosas volverá a suceder"

"Cuando hay una tragedia puedes culpar o aprender, y en este país lo que se hace es culpar y no aprender, ni asumir responsabilidades políticas, técnicas o judiciales", afirma Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma de Víctimas de Angrois.

Más Vale Tarde habla con Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma de Víctimas de Angrois, que explica que ante el accidente de Adamuz no quisieron hablar, pero que tras producirse esta nueva tragedia en Urda "ya no podemos aguantar, porque esto es un accidente cien por cien evitable" y que "su incubación tiene en 2013 en Angrois, cuando no se hace una investigación técnica independiente, como ha pedido la Unión Europea".

Las conclusiones, señala, "tenían que haber sido que no se puede circular en alta velocidad sin el sistema propio de la alta velocidad", algo que sí se permite en España "hasta los 200 kilómetros por hora".

"Cuando hay una tragedia puedes culpar o aprender, y en este país lo que se hace es culpar y no aprender, ni asumir responsabilidades políticas, técnicas o judiciales", afirma.

Domínguez considera que "el PSOE ha cogido el argumentario que utilizaron en su día el PP" en Angrois. También explica que desde 2018 o 2019 existen auditorías de Europa "que dicen que España no hace los análisis de riesgos" y que se han abierto dos procedimientos de infracción porque no se cumplía la normativa de seguridad ferroviaria, tal y como han denunciado. "Esto de que Adif lo viene haciendo mal viene desde Angrois, y este accidente y el de Adamuz se ha incubado porque el Estado decidió mirar hacia otro lado y como no cambien las cosas volverá a suceder".

"Aquí lo que se hace es culpar al último eslabón de la cadena y en un sistema complejo como es el ferroviario es un insulto a la inteligencia y la ciencia, porque nadie se subiría en un tren que pueden morir 100 personas si depende de que un señor tenga un día bueno o malo", sostiene Domínguez.

El portavoz defiende que los sistemas "son seguros, aunque fallen". Sin embargo, considera que prima la parte comercial y se deja continuar la marcha a los trenes únicamente con un sistema de respaldo, algo que, asegura "no pasa en ningún país europeo". "Se para el tren y se llega tarde, porque los ciudadanos preferimos llegar tarde que no llegar", sentencia.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.