El exlíder del PP y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha provocado las carcajadas de los presentes en el Congreso del PP al realizar una broma sobre su forma de expresarse: "En la presidencia del partido estaba acostumbrado a dar instrucciones... es verdad que algunas no se entendían muy bien", ha bromeado el expresidente del Gobierno, que ha sido respondido con risas y aplausos.

El exlíder del PP ha asegurado que se ha "apartado" de la política, pero ha remarcado que no se ha ido: "No espero ningún protagonismo, ni ningún reconocimiento, solo seguir contando con vuestro cariño". En este sentido, ha querido aprovechar para pedir a los presentes que acompañen a Feijóo: "Hacedlo como lo hicisteis conmigo, no más".

"Con que le apoyéis tanto como me habéis apoyado a mí ya será muchísimo, y no se puede más", ha concretado el expresidente, que se ha definido como una de las personas que más conoce al candidato.

"Estaba en mi despacho frente a la catedral de Santiago cuando se presentaron dos funcionaros muy cualificados con un catálogo de reivindicaciones. Uno de ellos era Feijóo. De las demandas que traía, francamente ya no me acuerdo. Creo que no le hice mucho caso y espero que no me lo tenga en cuenta", ha vuelto a bromear el expresidente, que ha asegurado que solo pensó en "ficharlo": "No pude, se me adelantó Romay, que era más convincente que yo".