Rajoy avisa a Puigdemont: "La ley se va a cumplir, el estado derecho va prevalecer y el referéndum no se va a celebrar"

El presidente del Gobierno vuelve a ser contundente en su mensaje: "La ley se va a cumplir. El estado de derecho va a prevalecer y el referéndum no se va a celebrar".

En un acto en Bilbao, Mariano Rajoy ha asegurado que la actuación del Govern de Cataluña no tiene ni pies ni cabeza. Todos sus esfuerzos, dice, no llegarán a buen puerto: "Es un desafío que no lleva a ninguna parte, que no tiene la más mínima posibilidad de éxito, y ellos lo saben, por mucho ruido y sobreactuación que desplieguen". Además añade: celebrar el referéndum es ilegal.

Rajoy ha insistido en que las aspiraciones del president Puigdemont incumplen el Estatuto de Cataluña, la Constitución e, incluso, la legislación internacional. Con todo ello, se pone fin, dice, a la democracia con terribles consecuencias: "La deriva autoritaria que se está produciendo hoy por parte de algunos en Cataluña es algo que no había ocurrido en España desde hace décadas".

Una "deriva" que, asegura, muchos ciudadanos catalanes ni siquiera comparten. Acusa al Govern de Puigdemont de dividir a la sociedad y de llevar a cabo una desconexión ridícula: "Hablan de desconexión y de lo que se han desconectado es de la realidad. Ya empiezan a ver cómo la sociedad desconecta de su desconexión".

Por eso, Mariano Rajoy ha pedido que cesen en sus delirios y que se recupere el acuerdo y la conexión con el respeto a la ley, la democracia y el estado de derecho.