Tras 100 días de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez sigue embarcado desde el pasado jueves en una ronda de contactos con colectivos sociales.

Este miércoles le ha tocado el turno a 22 representantes de la industria, todos con un mismo mensaje fabricado. "Hemos coincidido todos en que necesitamos un Gobierno, pero un Gobierno estable", ha señalado Marta Blázquez, vicepresidenta de Faconauto.

Colectivos que piden abordar problemas urgentes. "La pobreza en España tiene un carácter fundamentalmente femenino y tiene que resolverse lo antes posible", ha apuntado Carlos Susías, presidente de la red europea de Lucha contra la Pobreza.

Quieren que se traten problemas que afectan también a los más pequeños. Elisabeth Sastre, directora de Políticas e Infancia en infancia Save the Children, asegura que "mientras no haya Gobierno, están perdiendo los más vulnerables".

Todos estos colectivos piden soluciones ya para no perder más tiempo. Entre los problemas destaca también el de la despoblación, al que "no le hace ningún bien no tener gobierno", según Fernando Arévalo, portavoz de la Plataforma Soria Ya.

Hay políticas ecologistas por desarrollar de manera inmediata o reformas educativas que piden abordar ya porque "no se puede estar mareando la perdiz", señala el portavoz de Ecologistas en Acción, Samuel Martín.

Sin gobierno las pensiones subirían un 0,25 % en 2020 porque no se podría legislar. Los pensionistas tendrían que esperar a que el nuevo gobierno aprobará después, de manera retroactiva, una subida mayor.

Congelado está y seguirá el Poder judicial, que hace nueve meses concluyó su mandato y la parálisis política hace continúe el bloqueo. Además, RTVE está pendiente de renovar porque Rosa María Mateo fue designada para dirigir la corporación durante un corto periodo de tiempo.