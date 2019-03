Quim Torra intenta rebajar la tensión sobre sus polémicos artículos: "Los españoles son un pueblo hermano al que quiero"

Quim Torra ha comenzado su mandato en Cataluña dando explicaciones sobre sus polémicas opiniones de España. "Los españoles son un pueblo hermano al que quiero", ha asegurado el nuevo president de la Generalitat. Lo ha afirmado

después de que sacaran a la palestra artículos en los que decía, sobre los españoles, lo siguiente: "Les repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enferma. O un pequeño bache en su cadean de ADN ¡Pobres individuos! Les crea urticaria".

"Algunos tuits se han podido malinterpretar. El periodismo dialéctico tiene ese punto guerrero", ha continuado Torra en declaraciones a Catalunya Ràdio. Totalmente fuera de lugar lo consideran los líderes de los grandes partidos. Tanto que Rajoy y Sánchez irán de la mano para garantizar el orden constitucional. "Darlo a conocer en el extranjero, en las instituciones europeas", ha precisado el líder del PSOE.

De las más crítcias con sus textos ha sido ADA Colau, que lo ha vuelto a señalar en el programa Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras. "Me parece muy grave. Se habla desde la superioridad de razas", ha afirmado la alcaldesa de Barcelona. Precisamente, Colau, en su cuenta personal de Facebook, escribía que el origen de su familia, actualmente en cataluña, reside en ciudades como Soria, Huesca o Almería, y que Torra sigue sin aclarar que piensa de ese pueblo.

"No quiere asumir que hay catalanes que se sienten españoles y no son un pueblo aparte", ha proseguido la alcaldesa. Los compañeros de Quim Torra quieren dejar ya el tema. "Si crees que la política es como un gran teatro acabas amplificando", ha apuntado Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, en declaraciones a '8TV'. Dicen que tiene muchos días para demostrar su honorabilidad.