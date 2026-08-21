Qué es Save Europe Act, el grupo de supremacistas blancos que se manifiesta en Barcelona y quiere echar a los migrantes de Europa

Los detalles La convocatoria de este sábado ha suscitado el llamamiento de la plataforma SomAntifeixistes y la Coordinadora Antifeixista de la capital catalana para protestar ante un grupo que califican como "racista y xenófobo"

Este sábado, Barcelona es el centro de atención debido a la manifestación convocada por el movimiento ultra Save Europe Act, que se opone a la inmigración y promueve la "reemigración" para preservar la continuidad etnocultural de Europa. La plataforma SomAntifeixistes y la Coordinadora Antifeixista han llamado a protestar contra este grupo, tildado de racista y xenófobo. La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha expresado que la protesta no es bienvenida en la ciudad. El movimiento, liderado por Eva Vlaardingerbroek y Martin Sellner, ha sido rechazado por la Comisión Europea por contravenir los valores de la UE. A pesar de esto, ha recibido el apoyo de figuras de la ultraderecha como Santiago Abascal y Viktor Orbán.

Este sábado todas la miradas están puestas en Barcelona. El movimiento ultra Save Europe Act ha convocado una manifestación en contra de la inmigración para pedir la "remigración" y en favor de "preservar la continuidad etnocultural de Europa".

Esta convocatoria ha suscitado el llamamiento de la plataforma SomAntifeixistes y la Coordinadora Antifeixista de la capital catalana para protestar ante un grupo que califican como "racista y xenófobo". Por su parte, la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado que la protesta "no es bienvenida en Barcelona", una ciudad que en sus palabras "se opone a ser escenario de convocatorias que pretenden difundir ideas que son racistas y xenófobas".

Pero, ¿quién está detrás de este movimiento? La iniciativa está liderada por la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek y el austríaco Martin Sellner. Vlaardingerbroek, exmiembro del partido ultra holandés Foro por la Democracia, ha causado polémica al relacionar la europeidad exclusivamente con la raza "blanca". Sellner, miembro del movimiento ultra Generación Identitaria, también ha vinculado en varias ocasiones a la "gente europea" con la "gente blanca" y ha afirmado que la diversidad étnica "no es algo positivo ni beneficioso", sino "una carga para la sociedad".

Save Europe Act considera que el "reemplazo demográfico" está haciendo que desaparezcan las tradiciones "históricas" de Europa. Según ellos, la inmigración ha dañado la cohesión social, los servicios públicos y la "continuidad étnica" de las naciones europeas y ha provocado un aumento de la delincuencia.

Por ello, quieren paralizar la concesión de visados de estudios y de reunificación familiar para los ciudadanos no europeos; aplicar limitaciones estrictas a las vías de inmigración legal; acelerar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular y de las personas que hayan cometido delitos. Ellos lo llaman "remigración".

La Comisión Europea rechazó el pasado 22 de julio registrar la Iniciativa Ciudadana Europea al considerar que la propuesta es contraria a los valores de la UE porque establece distinciones basadas en el origen étnico y racial. Sus promotores, que aseguran haber reunido ya 600.000 firmas de manera informal, han anunciado que recurrirán la decisión ante los tribunales.

Quién los apoya

Representantes de la ultraderecha han respaldado públicamente la iniciativa. Entre ellos, el presidente de Vox, Santiago Abascal; el exprimer ministro húngaro Viktor Orbán; el líder del partido ultra francés Reconquista, Éric Zemmour; o el diputado del Parlamento británico Rupert Lowe.

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