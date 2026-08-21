Polémica en Barcelona por la manifestación del grupo ultra Save Europe Act contra la inmigración

Los detalles Varios grupos antifascistas han convocado protestas contra esta manifestación en la que se pedirá la "remigración" de las personas llegadas a Europa.

El grupo de ultraderecha Save Europe Act realizará su primera manifestación en España el 22 de agosto en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, como parte de su 'European Shield Tour'. La protesta, que coincide con la crisis migratoria en Ceuta, lleva el lema 'Europe united against the EU' y defiende la "remigración", o el retorno de migrantes a sus países de origen. En respuesta, plataformas como SomAntifeixistes y la Coordinadora Antifeixista convocan contramanifestaciones, calificando al grupo de "racista y xenófobo". Gerardo Pisarello de BComú ha instado al Govern y al Ayuntamiento a impedir la concentración.

El grupo de ultraderecha Save Europe Act celebrará este sábado 22 de agosto su primera manifestación en España. Lo hará en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, donde celebrará la próxima parada del 'European Shield Tour' ('gira del escudo europeo'), que recorre las principales ciudades del continente.

La manifestación, que llega en plena crisis migratoria en Ceuta, lleva el lema 'Europe united against the EU' (Europa unida contra la UE) en una respuesta contra las políticas migratoria de Bruselas. Además, el grupo defiende la "remigración", es decir, el retorno a sus países de origen de todos los migrantes.

La organización instalará una gigantesca pancarta de 20 por 20 metros, equivalente a unos 400 metros cuadrados protestando contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, instituciones que se encuentran a escasos metros del lugar de la manifestación.

Protestas contra la manifestación

La convocatoria el sábado en Barcelona de una manifestación por parte del movimiento Save Europe Act en contra de la inmigración ha suscitado el llamamiento de la plataforma SomAntifeixistes y la Coordinadora Antifeixista de la capital catalana para protestar ante un grupo que califican como "racista y xenófobo".

Ante este acto, las plataformas antifascistas convocan a sus seguidores la tarde del próximo sábado en el mismo lugar que Save Europe Act, la plaza de Sant Jaume, donde se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat. "Contra la internacional reaccionaria; Barcelona es antirracista. Salimos a las calles de Barcelona para plantar cara a Save Europe Act y a la internacional reaccionaria que quiere convertir el racismo y la xenofobia en política de Estado", ha compartido la Coordinadora Antifexista de Barcelona en la red social X.

Con relación a la convocatoria de Save Europe Acto, el portavoz de Comuns y alcaldable de BComú, Gerardo Pisarello, ha reclamado al Govern y al Ayuntamiento de Barcelona recurrir a "todas las herramientas a su alcance para impedir" la concentración.

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