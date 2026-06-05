Lo que reconoce y lo que no Cristina Narbona sobre Leire Díez: habló con ella, pero niega haberle pasado información

El contexto Anticorrupción ha pedido al juez que llame a declarar como testigo a la presidenta del PSOE porque quiere que dé su versión sobre una conversación con Díez que recoge la UCO en su informe en la que hablaron de "reconducir" los ataques a Sánchez.

En el caso Leire, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Santiago Pedraz que llame a declarar como testigo a Cristina Narbona, presidenta del PSOE. La petición surge por una conversación de WhatsApp con Leire Díez, recogida en un informe de la UCO de la Guardia Civil, donde discutieron sobre "reconducir" los ataques al presidente Pedro Sánchez. Narbona confirmó conocer a Díez desde hace tiempo y afirmó que la información proporcionada por Díez ya se había comunicado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La Fiscalía busca que Narbona explique esta conversación, aunque ella niega haber recibido información comprometedora de Díez.

En las novedades de este viernes en el conocido como caso Leire, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame a declarar como testigo a Cristina Narbona. Quiere que la presidenta del PSOE dé su versión sobre una conversación por WhatsApp con Leire Díez que recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe. En ella, hablaron de "reconducir" los ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Narbona siempre lo ha reconocido. "La conocí hace mucho tiempo en Santander", dijo ya en mayo del año pasado sobre la exmilitante socialista dejando claro que conoce a Díez. De hecho, su nombre también aparece en el informe de la UCO. Concretamente, en una conversación de abril de 2024 en la que la fontanera del PSOE hablaba de reconducir los ataques al presidente y de dar la vuelta al asunto como un calcetín. A esto, la presidenta del PSOE respondió que todo eso ya se lo había contado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Ahora, la Fiscalía quiere que el juez cite a Narbona para que declare como testigo. Ella, en diciembre, ya dijo que no tenía miedo de lo que pudiera decir Díez. "¿Tienen miedo a que Leire Díez cuente algunas cosas? ¿Se van a querellar contra ella?", le preguntó en diciembre del año pasado la periodista de laSexta María Llapart, y Narbona contestó: "Yo no, desde luego".

De hecho, según ha podido saber laSexta, la presidenta socialista desmiente que Díez le haya pasado información sobre sus actuaciones. Reconoce que, en 2024, la exmilitante se puso en contacto con ella porque tenía información que podía interesar al PSOE. Que ella, Narbona, se lo trasladó a Santos Cerdán y que él le dijo que ya sabía a qué información se refería. Un año después, saldría a la luz el denominado caso Leire.

Y, ahora, Narbona podría verse obligada a dar explicaciones sobre esa conversación con la presunta fontanera del PSOE.

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