La Fiscalía solicita que Cristina Narbona declare como testigo en el caso Leire y que el juez llame como investigada a la abogada de Koldo

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, considera que "no debe haber ninguna razón de amenaza" por parte de ERC en la medida en que el Gobierno de España "cumpla con la literalidad del pacto" firmado con la formación republicana. EFE/ ROMÁN G. AGUILERA

Los detalles Anticorrupción ha pedido al juez que investiga las presuntas cloacas del PSOE que cite a una treintena de testigos, entre ellos la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Y que llame a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, y de una treintena de testigos, incluyendo a tres generales de la Guardia Civil y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Narbona es mencionada en un informe de la UCO por una conversación con Leire Díez sobre "reconducir" ataques al presidente. Narbona aseguró no haber recibido información de Díez. Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen piden al juez Santiago Pedraz que investigue, entre otros, a Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Carmen Pano acusó a De la Hoz de intentar modificar su testimonio con una oferta de dinero. La UCO también investiga quejas de filtraciones sin sanciones.

La Fiscalía Anticorrupción pide la declaración como investigada de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, y una treintena de declaraciones testificales, entre ellas las de los tres generales de la Guardia Civil que han relatado las maniobras de las cloacas de Ferraz y la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla a la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", y según ella misma precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen solicitan al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, una treintena de testificales como la del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

En el caso de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha sido señalada por la empresaria Carmen Pano como pieza de las presuntas cloacas del PSOE. Pano declaró ante la UCO que la abogada de Koldo le habría hecho una oferta de dinero a cambio de modificar su testimonio y negar que hubiera entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE, en Ferraz.

Además, la UCO tiene conversaciones de Leire Díez con la abogada de Koldo García, en las que ésta comenta sus quejas a la directora de la Guardia Civil por las filtraciones de la UCO, que aunque se investigó a varios agentes, nunca hubo sanción.

También se solicita que se recabe de la UCO informe, actas y documentación recopilada en la práctica del requerimiento efectuado en la Dirección General de la Guardia Civil el 26 de mayo de 2026.

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